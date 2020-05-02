Астрологи раскрыли, мужчины каких знаков не блещут умом.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Boris Brodowsky, aisen, kati, ZAM-Photography

Далеко не все мужчины берут от жизни все своим умом. Есть те, кому даже идет милая улыбка простака, а природное обаяние не позволяет пропасть. Издание «Узнай все!» рассказало, под какими знаками зодиака чаще всего рождаются не слишком обремененные интеллектом мужчины.

Рак

Не стоит мужчину-Рака просить о какой-то помощи. Он все сделает так, что придется переделывать. Этот представитель сильного пола слишком погружен в себя и порой витает в облаках. Его это вполне устраивает.

Лев

Важный, красивый и обаятельный, но не сильно блещет умом. Да, это все о царе зверей — такой мужчина умеет произвести впечатление, но при более близком знакомстве с ним будет тяжело говорить на серьезные темы. Его удел — веселье, вечеринки и разговоры ни о чем.

Козерог

Козероги умеют многозначительно молчать, что придает им загадочный вид мудрецов. Но если копнуть поглубже, поймешь — молчанием он прикрывает узкий кругозор. Зато если его в этом уличить, он найдет тысячу аргументов, почему вы глупее него. С даром убеждения у него все отлично.

Рыбы

Мужчины-Рыбы инфантильны, они как дети всю жизнь. Их легко обидеть, но лишь на первый взгляд. Возможно, это просто удобная маска, ведь с ребенка нет спроса, от него не требуют принимать важных решений. Эта позиция вполне устраивает Рыб, и они с радостью принимают помощь в серьезных делах.

Ранее 5-tv.ru писал, что астрологи назвали лучшие качества каждого знака зодиака.

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ТОП-4 знаков зодиака среди мужчин, которые не славятся интеллектом

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