В пору «конфетно-букетного» периода все ведут себя по-разному. Кто-то заваливает любимых подарками, кто-то постоянно постит общие с избранником фото в соцсети, а кто-то вообще предпочитает скрывать новые отношения. Астрологи рассказали, как ведет себя каждый знак Зодиака, когда по-настоящему влюбляется.

Овен

Во время влюбленности у них появляется небывалая тяга к творчеству. Овны не ищут легких путей и будут добиваться расположения возлюбленного всеми силами.

Телец

Тельцы, когда влюбляются, перестают быть похожими сами на себя. Они начинают совершать действия, доселе им вовсе не свойственные. Энергию, появляющуюся в результате бурных страстей, они стараются направлять в позитивное русло.

Близнецы

Они окунаются в новые отношения с головой. Обычно им не стоит особого труда переключиться с одного человека на другого. Но когда речь заходит о настоящей любви, Близнецы становятся похожи на одержимых.

Рак

Обычно они не проявляют особых чувств по отношению к другим людям. Но когда влюбляются по-настоящему, стараются как можно больше сказать и дать своему партнеру. Им хочется проводить с любимыми каждую секунду своей жизни.

Лев

Они не стесняются проявления чувств и почти сразу заявляют о них своим возлюбленным. Чтобы добиться расположению избранника готовы пойти на многое. Любят одаривать дорогими презентами.

Дева

Еще до того, как отношения становятся действительно серьезными, Девы начинают много думать о будущем. Они строят грандиозные планы несмотря на то, что их потенциальные избранники могут даже не догадываться о их чувствах.

Весы

Когда Весы влюбляются, они начинают вести себя максимально очаровательно по отношению к предмету своих чувств. Вы не встретите никого более галантного, учтивого и обаятельного.

Скорпион

Эти люди относятся к любви весьма скептически и цинично. Однако, когда их самих окатывает волна теплых чувств, на свете не остается никого более романтичного и окрыленного, чем они.

Стрелец

Эпатажные, эксцентричные Стрельцы в любви доверяют только интуиции и всегда идут на поводу у собственных желаний. Для них нет никаких правил, кроме одного — «будь что будет».

Козерог

Этим амбициозным трудоголикам, жаждущим карьерного роста, придется трудно во время влюбленности. Дело в том, что всю свою энергию они отныне будут направлять не на выполнение рабочих задач, а на то, чтобы добиться расположения объекта романтических чувств.

Водолей

Эти осторожные люди не любят совершать опрометчивых поступков и предпочитают сто раз подумать, прежде чем начать что-то делать. Даже в состоянии влюбленности они будут стараться контролировать собственное поведение.

Рыбы

Каким-то чудесным образом они способны всегда привлекать внимание понравившегося им человека к собственной персоне. В отношениях Рыбы руководствуются правилом «чем больше дашь, тем больше получишь».

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