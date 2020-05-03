День жен-мироносиц: что можно и нельзя делать 3 мая

Православные христиане чтят память жен-мироносиц во второе воскресенье после Пасхи. В 2020 году праздник приходится на 3 мая. Он считается православным Женским днем.

История праздника

Женами-мироносицами в христианстве называются женщины, посвятившие свою жизнь Иисусу Христу. К ним церковь причисляет его ученицу Марию Магдалину, изменившую свой образ жизни после встречи с Христом, Марию Клеопову — мать будущего евангелиста Матфея, а также Марию и Марфу — родных сестер праведного Лазаря, которого воскресил Христос.

Все эти женщины были всегда рядом с Иисусом. Они были свидетелями его страшной муки и сопровождали тело Христа до гробницы.

Мироносицами они были прозваны после того, как принесли к гробу Господню драгоценное масло миро, чтобы смазать тело Иисуса. Однако гробница оказалась пуста. Ангел известил женщин о том, что Христос воскрес.

Что можно делать 3 мая

На Руси праздник жен-мироносиц являлся одним из важнейших. В этот день было принято славить женщин и благодарить их за труд, заботу о домочадцах и поддержание гармонии в семье.

Главные виновницы праздника — женщины — собирались компаниями, разговаривали по душам и угощали друг друга вкусными блюдами: блинами, символизирующими солнце, и яичницей — символом возрождения и продолжения рода.

Вопреки обычному укладу, на праздник главной в семье считалась женщина, а все домочадцы обещали ее во всем слушаться и соглашаться с любым решением хозяйки.

Женщинам делали комплименты и хвалили их за проделанную работу.

Что нельзя делать 3 мая

В праздничный день запрещается ругаться и, в особенности, повышать голос на женщин. Им нельзя ни в чем перечить, поэтому стоит воздержаться от любых споров.

Также нужно обязательно перестать сплетничать, завидовать, злословить. Рекомендуется попросить прощения друг у друга за проступки, чтобы очистить свою душу.

Желательно отложить любую работу, запланированную на этот день. Разрешается только сажать растения в огороде.

Приметы на 3 мая

Если слышен первый гром, лето будет теплым.

Если много шишек в лесу, будет хороший урожай ржи.

Если идет дождь, лето будет пасмурным.

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