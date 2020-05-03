🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 3 мая, растущая Луна в знаке Дева поможет всем, кто трудится не покладая рук и использует свободное время максимально эффективно. ♈ Овен

Овны, прекратите жалеть себя. Иногда, для того, чтобы продвинуться на ступеньку выше, необходимо проявить силу характера. Воспринимайте все испытания как возможность к самосовершенствованию и личностному росту. Никто вас не сможет настроить на успех, если вы сами этого не захотите.

Космический совет: воспринимайте любые трудности как дар.

♉ Телец

Тельцы, вы понимаете значение словосочетания «безусловная любовь»? Об этом говорили еще древние индийские мудрецы. «Всякий раз, когда нам удается любить без ожиданий, расчетов и планов, мы действительно попадаем на небеса», — рассказывали они. Обратите внимание на эти слова и перестаньте требовать от своего партнера невозможного.

Космический совет: запомните, любят не за что-то, а вопреки всему.

♊ Близнецы

Близнецы, звезды вам советуют обратить внимание на то, как много вы отдаете и как мало получаете. Если вы жертвовали своими собственными желаниями в интересах других, вы, скорее всего, испытаете дисбаланс своей собственной энергии. Научитесь говорить «нет» и проявите твердость в общении с окружающими. Позаботьтесь о своем душевном спокойствии.

Космический совет: перестаньте думать о других больше, чем о себе.

♋ Рак

Раки, перестаньте скрывать свой грандиозный потенциал от других. Пришло время показать, на что вы действительно способны. Отпустите ложные убеждения. Позвольте себе сиять, как алмаз, которым вы являетесь. Научитесь ценить себя, и тогда люди к вам потянутся.

Космический совет: проявите свои скрытые таланты.