Психотерапевт назвала симптомы коронафобии, возникающей из-за пандемии

Ведущий научный сотрудник НМИЦ психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева Анна Васильева дала совет заметившим у себя признаки данного навязчивого страха.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Foto: Noe Sorge via www.imago-im; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Коронавирусная инфекция COVID-19 вызывает не только проблемы с легкими, но и так называемую коронафобию. Симптомы нового психического расстройства назвала психотерапевт, ведущий научный сотрудник НМИЦ психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева Анна Васильева.

«У коронафобии есть стандартные признаки любого проявления нозофобии (навязчивого страха заболеть — Прим. ред.). Этот человек проводит очень много времени в размышлениях о том, что он может заболеть этим инфекционным заболеванием. Он может проводить избыточное количество времени, читая новостную ленту и выискивая все новые и новые подробности, все новые и новые варианты того, как заболевание может проявляться, и находить у себя эти симптомы», — назвала Васильева первый симптом.

Она отметила, что коронафобию нельзя игнорировать. Например, в Великобритании множество людей без признаков COVID-19, но искренне уверенные, что заразились коронавирусом, обращаются в клиники и отвлекают врачей от настоящих больных. Это можно считать вторым симптомом коронафобии.

«Повторное исследование прохождение теста на коронавирус — это тоже типичное поведение человека с коронафобией. Когда человек получает результат теста, он ненадолго успокаивается, а потом начинает тревожиться снова. <…> Другой вариант коронафобии, это, наоборот, отказываться от прохождения тестов, даже когда это необходимо, чтобы во что бы то ни стало не увидеть положительный результат», — отметила психотерапевт.

Заметившим у себя причисленные симптомы врач посоветовала заняться «цифровой гигиеной» — ограничить поток информации о коронавирусе. Также нужно реже обсуждать инфекцию с друзьями, сосредоточившись на других темах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские власти готовятся ослабить ограничения, введенные из-за коронавируса. Условие для этого назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
3 мая
Глава Минздрава назвал причину возможной второй волны пандемии коронавируса
3 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 3 мая
3 мая
Глава Минздрава: часть ограничений по коронавирусу сохранится до появления вакцины
3 мая
Наценки на средства индивидуальной защиты на черном рынке достигли 500%
3 мая
«Сегодня это только надежда»: Роспотребнадзор озвучил условие ослабления ограничений после 12 мая
3 мая
В Минздраве предупредили о росте смертности при нарушении режима самоизоляции
3 мая
Путин в День Победы примет участие в памятной акции «Бессмертный полк»
3 мая
Проценко оценил риск развития пандемии в РФ по итальянскому сценарию
3 мая
Врач обозначил алгоритм действий при симптомах коронавируса
3 мая
Вице-президент авиационной корпорации «Иркут» госпитализирован

Читайте также

+10° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:30
Глава Минздрава назвал причину возможной второй волны пандемии коронавируса
20:19
Загорелая Дубцова на фоне бассейна помечтала о жизни без COVID-19
19:58
Психотерапевт назвала симптомы коронафобии, возникающей из-за пандемии
19:49
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 3 мая
19:39
Глава Минздрава: часть ограничений по коронавирусу сохранится до появления вакцины
19:37
«Икона стиля!» — жена внука Пугачевой похвасталась фигурой в корсете и шортиках

Сейчас читают

«Маша мейд ин Раша»: Погребняк с лопатой выложила жутковатое видео
Стас Михайлов с женой романтично станцевали под песню Киркорова — видео
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок