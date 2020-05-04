Федор-ляльник: что можно и нельзя делать 4 мая
В этот день запрещается ссориться и занимать себя тяжелым трудом.
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Фото, видео: azbyka.ru, ТАСС /Федосенко Наталия, /Драчев Виктор, /Феоктистов Дмитрий
В четвертый день мая, 21 апреля по старому стилю, православная церковь чтит память преподобного Прокла и отмечает обретение мощей преподобного Феодора Санаксарского. Отсюда на Руси этот день называли Проклов или Федор-ляльник.
Традиции на 4 мая
Название «ляльник» произошло от слова «лелеять». Поскольку в начале мая девушки водили хороводы около яблонь — как говорили в народе, лелеяли погожее времечко.
Вместе с тем в этот день предки отгоняли нечисть, которая «бесится» после зимы. Собираясь компаниями, крестьяне выходили за околицу, становились лицом к западу, произносили заговоры и проклятья. Запад в народной традиции символизировал тьму.
Согласно поверьям, Проклов день также удачен для поиска пропавших без вести людей и потерянных вещей.
Что нельзя делать 4 мая
На Федора запрещается ссориться с близкими. А суеверным не стоит занимать себя тяжелым физическим трудом. В народе говорили, что от работы, выполненной сегодня, будет мало толку.
Приметы на 4 мая
На черемухе много цветов — лето будет сырым;
Если раньше распустилась береза, лето выдастся сухим, а если клен — дождливым;
Мелкий дождик сегодня — к затяжному ненастью.
Ранее 5-tv.ru писал, что можно и нельзя делать 3 мая, в день жен-мироносиц.
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