Лукин или Луковый день: Что можно и что нельзя делать 5 мая

Православная церковь 5 мая чтит память преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского, жившего в VI веке в Византии. По преданию, когда мать зачала его, увидела во сне, что звезда сошла ей в утробу. Мудрый старец разъяснил ей, что на ее дитя сошла Божья благодать и ему предназначено служить Богу. Вся жизнь будущего святого была наполнена удивительными, а порой волшебными событиями. Усердно трудясь, Феодор вознесся в религиозной иерархии до епископа, но душа его искала уединения. Поэтому он удалился в Иерусалим, где прожил последние годы в осмыслении веры в Бога и размышлениях о собственном предназначении.

Кроме того, 5 мая — день почитания святых апостолов Нафанаила, Луки и Климента. А в народном календаре эта дата отмечена как Лукин день или Луковый день. На Луку было принято сеять лук. К началу мая у крестьян обычно мало что оставалось из зимних запасов, поэтому в народной памяти осталась поговорка: «На Луки нет ни хлеба, ни муки».

Что нужно делать 5 мая

В народе верили, что в этот день нужно обязательно съесть хоть немного лука. Кто этого не сделает, надолго заболеет.

Существовало также поверье, что на Луку на рассвете водят хороводы беременные ведьмы. Считалось, что если женщина хочет избавиться от бесплодия, ей нужно тихонько подкрасться к нечистой силе, незаметно скинуть с себя одежду и присоединиться в шабашу.

Чего нельзя делать 5 мая

На Луку категорически запрещалось печь блины, чтобы на запах ненароком не слетелась нечистая сила — если это случится, целый год в семье будут ссоры и скандалы.

Нельзя в этот день находиться в одиночестве, а особенно одному идти в лес — говорили, что злые силы обязательно запутают и уведут за собой.

Не рекомендуют народные мудрецы разбрасывать вещи — потерянное может потом и не отыскаться, а еще хуже — в нем поселятся темные силы, которые будут провоцировать скандалы в доме.

Если в доме есть младенец, то на Луку нельзя ничего выносить из дома или отдавать кому бы то ни было вещи — вместе с ними можно отдать счастье ребенка.

Приметы на 5 мая

Если кто-то найдет в этот день даже небольшую денежку, в скором времени получит очень большую прибыль.

Если на улице тепло, хорошая погода останется до конца весны, а год будет богатым на урожай.

Если в ночь на Луку заморозки, до осени будет еще 40 морозных ночей.