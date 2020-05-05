🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 5 мая, Луна в Весах благоволит успеху и везению многим представителям знаков зодиака.
Закрыть
Смотрите также:
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака
Стас Михайлов с женой романтично станцевали под песню Киркорова — видео
Врач-гериатр дал три важных совета пожилым людям в самоизоляции
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 апреля, для всех знаков зодиака
«Так держать!» — Фадеев похудел за месяц еще на десять килограммов
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 5 мая, Луна в Весах благоволит успеху и везению многим представителям знаков зодиака. Начало дня будет положительным и позволит немного расслабиться. Несмотря на это, не следует терять ощущение реальности и забывать о достижении поставленных целей.
♈ Овен
5 мая станет для Овнов крайне продуктивным днем. Именно сегодня нужно делать первые шаги в плане реализации задуманного. Не откладывайте в долгий ящик решение насущных вопросов. Иначе рискуете надолго «забуксовать» на одном месте.
Космический совет: не откладывайте в долгий ящик решение насущных вопросов.
♉ Телец
Представителям этого знака зодиака следует сегодня уделить внимание физическим нагрузкам. В режиме самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса можно заняться йогой или выполнить несколько несложных упражнений. Помните, что движение — это жизнь.
Космический совет: помните, что движение — это жизнь.
♊ Близнецы
Близнецам 5 мая любые занятия придутся по душе. Займитесь уборкой или разберите старые ненужные вещи и отнесите их на помойку. Не забывайте и о духовном развитии — почитайте книги, послушайте хорошую музыку. В целом день обещает стать теплым и гармоничным.
Космический совет: не забывайте и о духовном развитии.
♋ Рак
В условиях ограничительных мер Раки вполне могут выделить время для дел, на которые в недавнем прошлом не хватало времени. Продумайте четкий план действий и одну за другой решите все проблемы, что накопились.
Космический совет: продумайте четкий план действий.
♌ Лев
5 мая станет для Львов днем сюрпризов. Представители этого знака зодиака могут получить известие о пополнении в семье или внезапно стать обладателем нового домашнего питомца. В этот день также вы можете обрести надежного и хорошего друга. В любом случае умейте радоваться тому, что имеете.
Космический совет: умейте радоваться тому, что имеете.
♍ Дева
Сегодня Девам предстоит решить дальнейшую судьбу отношений со своим партнером. Не стоит бояться прекратить длительную связь, ставшую тяжелой обузой. Не мучайте себя, отпустите человека на все четыре стороны. Вскоре место опостылевшего партнера займет другой, более подходящий по духу человек.
Космический совет: не стоит бояться прекратить длительную связь.
♎ Весы
Финансовые вопросы, Весы, в этот день выйдут для вас на передний план. Появится непреодолимое желание зарабатывать больше обычного. Поиски возможности дополнительного получения дохода могут увенчаться успехом. Главное — не бойтесь перемен.
Космический совет: не бойтесь перемен.
♏ Скорпион
Настойчивость и усердие Скорпионов принесет наконец-то свои результаты. Вполне вероятно, что вы получите то, к чему долгое время стремились. Не перегружайте себя ненужными заботами. Используйте свои силы и время более рационально.
Космический совет: используйте свои силы и время более рационально.
♐ Стрелец
Для Стрельцов в этот день первоочередной задачей станут планы на будущее. Отнеситесь к этому серьезно и тщательно продумайте все нюансы. Неожиданный звонок или визит друзей вернет вас к реальности и пониманию всего происходящего.
Космический совет: тщательно продумайте все нюансы.
♑ Козерог
Козероги, несмотря на самоизоляцию, вам захочется остаться наедине с собой. Введенные из-за коронавируса ограничительные меры ощутимо отнимают вашу энергию. Соблюдая все правила и меры предосторожности отправляйтесь на дачу и побудьте на природе. Это поможет восстановиться.
Космический совет: отправляйтесь на дачу и побудьте на природе.
♒ Водолей
Отдохнуть и отстраниться от удаленной работы Водолеям помогут музыка, йога и даже медитация. Посвятите этот день себе и устройте так называемую перезагрузку. Только так вы сможете вновь пополнить свой запас сил и прочности.
Космический совет: посвятите этот день себе и устройте перезагрузку.
♊ Рыбы
Рыбы сегодня смогут наладить отношения с теми, кто давно вышел из их круга общения по разным причинам. В числе этих людей есть даже бывшие партнеры, которые мечтают вернуться в вашу жизнь. Не стоит поддаваться соблазнам! Принимайте решение, только хорошо взвесив все за и против.
Космический совет: не стоит поддаваться соблазнам!
Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 мая.
Читайте также
93%
-0.96 79.12
-0.93
Нашли ошибку?