🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 5 мая, Луна в Весах благоволит успеху и везению многим представителям знаков зодиака. Начало дня будет положительным и позволит немного расслабиться. Несмотря на это, не следует терять ощущение реальности и забывать о достижении поставленных целей.

♈ Овен

5 мая станет для Овнов крайне продуктивным днем. Именно сегодня нужно делать первые шаги в плане реализации задуманного. Не откладывайте в долгий ящик решение насущных вопросов. Иначе рискуете надолго «забуксовать» на одном месте.

Космический совет: не откладывайте в долгий ящик решение насущных вопросов.

♉ Телец

Представителям этого знака зодиака следует сегодня уделить внимание физическим нагрузкам. В режиме самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса можно заняться йогой или выполнить несколько несложных упражнений. Помните, что движение — это жизнь.

Космический совет: помните, что движение — это жизнь.

♊ Близнецы

Близнецам 5 мая любые занятия придутся по душе. Займитесь уборкой или разберите старые ненужные вещи и отнесите их на помойку. Не забывайте и о духовном развитии — почитайте книги, послушайте хорошую музыку. В целом день обещает стать теплым и гармоничным.

Космический совет: не забывайте и о духовном развитии.

♋ Рак

В условиях ограничительных мер Раки вполне могут выделить время для дел, на которые в недавнем прошлом не хватало времени. Продумайте четкий план действий и одну за другой решите все проблемы, что накопились.

Космический совет: продумайте четкий план действий.