Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на федеральном телеканале обозначила «финальную точку» в снятии ограничений, введенных в РФ из-за угрозы распространения коронавируса.

По ее словам, выход из режима самоизоляции будет происходить по установленным эпидемиологическим правилам.

«Есть правило эпидемиологическое — мы выходим из режима ограничений так же, как мы входили в режим ограничений, то есть постепенно снимаем. Самыми последними ограничениями, которые будут сняты, ограничения или запрет на проведение массовых мероприятий. Это будет финальной точкой», — цитирует Анну Попову ТАСС.

Руководитель ведомства добавила, что говорить об ограничениях, которые будут подлежать отмене в первую очередь, можно только к 12 мая. Именно к этой дате станет понятна эпидемиологическая обстановка в стране после майских праздников.

Ранее 5-tv.ru опубликовал актуальные данные по коронавирусу в России и мире на 4 мая.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112