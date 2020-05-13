В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Глава ведомства Анна Попова об эпидемиологических правилах выхода из режима самоизоляции.
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Фото, видео: ТАСС / Астафьев Александр, 5-tv.ru
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на федеральном телеканале обозначила «финальную точку» в снятии ограничений, введенных в РФ из-за угрозы распространения коронавируса.
По ее словам, выход из режима самоизоляции будет происходить по установленным эпидемиологическим правилам.
«Есть правило эпидемиологическое — мы выходим из режима ограничений так же, как мы входили в режим ограничений, то есть постепенно снимаем. Самыми последними ограничениями, которые будут сняты, ограничения или запрет на проведение массовых мероприятий. Это будет финальной точкой», — цитирует Анну Попову ТАСС.
Руководитель ведомства добавила, что говорить об ограничениях, которые будут подлежать отмене в первую очередь, можно только к 12 мая. Именно к этой дате станет понятна эпидемиологическая обстановка в стране после майских праздников.
Ранее 5-tv.ru опубликовал актуальные данные по коронавирусу в России и мире на 4 мая.
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