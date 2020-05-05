Вечеринки, прогулки или работа? Как разные знаки зодиака выйдут из самоизоляции

Самоизоляция по-разному действует на представителей знаков зодиака. Домоседы переживают это время спокойно, а общительные люди и любители путешествий «лезут» на стены. Рожденные под тем или иным созвездием по-разному встретят и окончание режима.

Овен

Импульсивный, яркий и коммуникабельный Овен страдает в самоизоляции больше всех. Отмену ограничений он встретит как праздник. Организует масштабную вечеринку и пригласит друзей, чтобы как следует «оторваться».

Телец

Другой «рогатый» представитель зодиакального круга, напротив, чувствует себя в четырех стенах спокойно. Он с удовольствием проводит время на диване. По окончании режима запасливый Телец позволит себе потратиться — приобрести дорогую вещь или посетить ресторан.

Близнецы

Рожденный под знаком Близнецов, сидя взаперти, продолжает доставать друзей и родственников разговорами с помощью всех возможных средств связи. Тем временем в его голове родятся десятки идей, как стать успешнее. После возвращения к привычной жизни он с головой окунется в реализацию новых планов.

Рак

Еще один домосед без трагедии переносит домашнее заточение. Это время стало для Рака отличной возможностью для решения накопившихся бытовых проблем и налаживания контактов с близкими. Он продолжит это и позже, но уже на добровольных началах.

Лев

Сила воли и честолюбие дает ему силы, чтобы вести привычный образ жизни, невзирая на самоизоляцию. Он продолжает заниматься любимыми делами, например, на кухне или в комнате с тренажерами. После выхода в свет Лев наверняка пойдет записываться в фитнес-центр или на кулинарные курсы для профессионалов.

Дева

Представитель этого знака расцветает во время социального дистанцирования. Домашняя изоляции преподносит ему возможность для любимого дела — планировать и расставлять все по «полочкам». По окончании пандемии Дева со всем своим энтузиазмом бросится воплощать свои идеи в жизнь.

Весы

В разгар режима самоизоляции рожденный под созвездием Весов вынужден играть роль воспитателя для всех знакомых, убеждая их оставаться дома. При этом он скучает по живому общению. После спада пандемии он в первую очередь наведается к кому-нибудь в гости.

Скорпион

Вечно обеспокоенный карьерой или семьей Скорпион во время пребывания дома наконец смог вспомнить о собственных потребностях. Он начал самосовершенствоваться и продолжит это после отмены ограничительных мер, хотя основное время по-прежнему будет посвящать ежедневной рутине.

Стрелец

Невозможность куда-то поехать и повеселиться огорчает Стрельца. При этом он понимает: оставаться дома — пока единственно правильное решение. Сам же тем временем не может дождаться момента поездки на шашлыки и общения с друзьями.

Козерог

Благодаря карантину у Козерога появилась возможность работать в собственном ритме и отдыхать. Это положительно влияет на его работоспособность. Сейчас он находится в отличной форме. А по возвращении на рабочее место начнет усиленно трудиться и творить.

Водолей

Дома эксцентричный Водолей вынужден «воевать» с семьей. Пребывание с родными 24 часа в сутки выводит его из себя. Уже сейчас у него возникает желание вырваться из «тюрьмы» на прогулку или пробежку. И, конечно, он сделает это, когда получит свободу.

Рыбы

Домосед под знаком Рыб не переживает в этот период. Он целыми днями общается с друзьями, сидит в соцсетях, смотрит фильмы. Когда остальные после отмены режима оккупируют парки и закатят вечеринки, он продолжит заниматься тем, что делал последние несколько недель, пишет портал Germania.one.

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