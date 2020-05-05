Евнух из «Великолепного века» вне съемочной площадки выглядит как секс-символ
44-летний Селим Байрактар рассказал о сложностях при подготовке к роли.
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Фото, видео: Instagram @selimbyraktar, Кадр из сериала "Великолепный век"
Турецкий актер Селим Байрактар, известный российским телезрителям по роли евнуха в популярном телесериале «Великолепный век», вне съемочной площадки выглядит абсолютной противоположностью своему герою.
В кино главный слуга гарема, как и подобает его статусу, скромно одет, тщательно выбрит, а волосы на голове всегда покрыты чалмой.
Однако в жизни 44-летний уроженец иракского Киркука демонстрирует шикарную шевелюру и бороду с благородной сединой, а также прекрасную физическую форму, благодаря чему в Турции он прослыл секс-символом.
Сам же актер спокойно относится к подобной «славе».
«Мой герой — не мужчина и не женщина. Это человек, можно сказать, без пола. Почему выбрали именно меня? Может, потому, что я большой мастер по части женских эмоций и даже могу исполнить танец живота. Но должен признаться, что роль евнуха далась мне нелегко», — приводит его слова СтарХит.
Селим пояснил, что ему пришлось изучить историю Османской империи и он много узнал о кастрации мужчин в то время.
«Жизнь евнухов в гареме была очень трудной и безрадостной. Некоторые из них годами не выходили на улицу, нередко болели туберкулезом и рано умирали. Но мой герой Сюмбель-ага — продержался долго. Это очень интересный персонаж», — рассказывал артист.
«Великолепный век» — турецкий исторический телесериал в жанре остросюжетной драмы. Впервые вышел на экраны в январе 2011 года, а финальная серия — в июне 2014 года.
Ранее другая звезда этого сериала немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, исполнившая роль крымской красавицы Роксоланы (Хюррем), рассказала, почему покинула проект.
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