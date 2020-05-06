🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 6 мая, Луна в Скорпионе настойчиво толкает нас на принятие самых ответственных решений.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 6 мая, Луна в Скорпионе настойчиво толкает нас на принятие самых ответственных решений. В этот день стоит дать волю накопившимся эмоциям.
♈ Овен
Вы должны работать вместе с другими, а не против них. Научитесь говорить «Я хотел бы, чтобы вы помогли мне по хозяйству» вместо «Вы никогда ничего не делаете по дому». Вам нужно перестать нападать на близких.
Космический совет: будьте внимательны к тому, как вы излагаете свои просьбы.
♉ Телец
Пора избавиться от масок и прочей шелухи, чтобы найти себя настоящего. Не всем будет удобно с тем, кем вы становитесь. Но их мнение мало что значит. Отныне вы несете ответственность только перед собой.
Космический совет: будьте собой и помните, что «все остальные уже заняты».
♊ Близнецы
Сейчас не время воплощать ваши идеи в жизнь. Необходимо провести исследование, углубиться в предмет, и переговорить со специалистами в интересующей вас области. Лучше всего делиться своим мнением только тогда, когда у вас на руках есть все карты.
Космический совет: проведите масштабное исследование.
♋ Рак
Пора уже научиться принимать себя таким, какой вы есть. Осознание — это первый шаг на пути к трансформации. Однако не стоит путать принятие с токсичным поведением, которым вы можете отравить жизнь близких людей.
Космический совет: не отвергайте свои эмоции.
♌ Лев
Это решающий момент. Вступать на неизведанный путь всегда страшно. Чтобы немного успокоить расшатанные нервы, вспомните, как и почему вы решили изменить свою жизнь.
Космический совет: пришло время воплотить планы в жизнь.
♍ Дева
Примите дуальность, которая является синонимом нашего существования на физическом уровне. Примите каждый аспект человеческого существования, зная, что все временно. Свет всегда будет чередоваться со тьмой, день с ночью, а солнце с луной.
Космический совет: примите дуальность этого мира, тьма и свет всегда будут чередоваться.
♎ Весы
Ваш дом — это ваша крепость, ваше убежище. Только здесь вы можете сбросить все маски и быть тем, кем являетесь. Пора привести жилище в порядок. Начните с генеральной уборки. И как знать, может быть, у вас появится вдохновение и вам захочется сделать капитальный ремонт в спальне.
Космический совет: займитесь домашними делами.
♏ Скорпион
Вы можете либо жаловаться на неудачи, либо противостоять каждому вызову. Выбор всегда был и остается за вами. Вы должны принять урок, который поможет вам освободиться из замкнутого круга.
Космический совет: научитесь понимать и принимать уроки Вселенной.
♐ Стрелец
Настало время для глубокого детокса. Вам предстоит избавиться от лишнего хлама не только в своей кладовке, но и в душе. Найдите то, что разрушает вас изнутри и дистанцируйтесь от этого. Плохие воспоминания, обиды, токсичные люди — пора со всем этим прощаться.
Космический совет: очистите свой разум, тело и душу.
♑ Козерог
Не обвиняйте близких в том, что они отказываются принимать вашу помощь. Просто иногда нам нужно пройти через какую-то ситуацию самостоятельно. Дайте им время побыть наедине с собой. Будьте более сострадательны и терпимы к любимым.
Космический совет: будьте добродетельными и сострадательными.
♒ Водолей
Похоже, пришла пора активных действий. Выходить из зоны комфорта — безумно страшно. Но чем чаще вы будете это делать, тем легче вам будут даваться любые перемены в жизни. Ничего не бойтесь, Вселенная всегда на вашей стороне.
Космический совет: настало время действовать.
♊ Рыбы
Если бы они хотели продолжить свой путь вместе с вами — они бы это сделали. Перестаньте цепляться за прошлое и прокручивать в своей голове различные воспоминания. Жизнь — странная штука, и иногда даже самым близким людям приходится говорить «прощай».
Космический совет: иногда нам приходится прощаться.
Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 мая.
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