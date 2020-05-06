🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 6 мая, Луна в Скорпионе настойчиво толкает нас на принятие самых ответственных решений. В этот день стоит дать волю накопившимся эмоциям.

♈ Овен

Вы должны работать вместе с другими, а не против них. Научитесь говорить «Я хотел бы, чтобы вы помогли мне по хозяйству» вместо «Вы никогда ничего не делаете по дому». Вам нужно перестать нападать на близких.

Космический совет: будьте внимательны к тому, как вы излагаете свои просьбы.

♉ Телец

Пора избавиться от масок и прочей шелухи, чтобы найти себя настоящего. Не всем будет удобно с тем, кем вы становитесь. Но их мнение мало что значит. Отныне вы несете ответственность только перед собой.

Космический совет: будьте собой и помните, что «все остальные уже заняты».

♊ Близнецы

Сейчас не время воплощать ваши идеи в жизнь. Необходимо провести исследование, углубиться в предмет, и переговорить со специалистами в интересующей вас области. Лучше всего делиться своим мнением только тогда, когда у вас на руках есть все карты.

Космический совет: проведите масштабное исследование.

♋ Рак

Пора уже научиться принимать себя таким, какой вы есть. Осознание — это первый шаг на пути к трансформации. Однако не стоит путать принятие с токсичным поведением, которым вы можете отравить жизнь близких людей.

Космический совет: не отвергайте свои эмоции.