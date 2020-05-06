День святого Георгия Победоносца: что можно и нельзя делать 6 мая
Один из самых известных христианских святых жил в III веке.
Закрыть
Смотрите также:
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака
Стас Михайлов с женой романтично станцевали под песню Киркорова — видео
Врач-гериатр дал три важных совета пожилым людям в самоизоляции
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 апреля, для всех знаков зодиака
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Фото, видео: vesti.ua, histrf.ru, ТАСС /YAY, /Wolfram Steinberg
Христианский мир 6 мая чтит память Георгия Каппадокийского, который жил в III веке в Малой Азии (территория современной Турции). Один из самых известных святых родился в привилегированной и богатой семье, и еще подростком решил посвятить себя военной службе. Карьера Георгия быстро развивалась по восходящей, на него обратили внимание высокие чины.
Когда ему исполнилось 20 лет, его родителей не стало, и он оказался обладателем внушительного наследства. Георгий принял решение раздать все нуждающимся, а затем обратился к императору с просьбой об аудиенции. На встрече Георгий признался, что исповедует христианство, вызвав тем самым у того ярость.
В течение семи дней его подвергали многочисленным пыткам, в том числе клали ему на грудь каменную глыбу, но он не отрекся от веры, и его обезглавили.
Что нельзя делать в этот день:
Пассивность противопоказана, необходимо действовать. Но желательно не размениваться на мелкие, не обязательные дела. Лучше всего заниматься тем, что по-настоящему важно и необходимо.
Что можно делать в этот день:
Особенно успешным будет начало всевозможных масштабных проектов. Хорошо провести день в активном общении с родными и близкими.
День Ангела: Валерий, Анатолий, Афанасий, Александра, но главный именинник — Георгий.
Приметы:
День теплый — скоро лето наступит.
Теплая ночь — к хорошему урожаю хлеба.
Ранее 5-tv.ru рассказывал про Лукин день.
Читайте также
44%
-0.96 79.12
-0.93
Нашли ошибку?