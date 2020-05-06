Ольга Любимова перешла на удаленную работу в связи с подтвержденным диагнозом.

Тест на СОVID-19, который сдала министр культуры, оказался положительным

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Тема:
Эпидемия коронавируса

Министр культуры Ольга Любимова заболела COVID-19. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря министра Анна Усачеву. По ее словам, у главы Минкультуры подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

Как добавила Усачева, министр уже продолжительное время находится на домашнем карантине. Любимова проводит деловые встречи и совещания в онлайн-формате. Ее заболевание пока протекает в легкой форме. Вопрос о госпитализации не стоит.

Ольга Любимова стала третьим членом кабмина, у которого выявлена коронавирусная инфекция. 30 апреля о своей болезни заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Днем позже стало известно, что COVID-19 диагностирован у министра строительства Владимира Якушева.

Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии больного коронавирусом премьера.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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