Тест на СОVID-19, который сдала министр культуры, оказался положительным
Ольга Любимова перешла на удаленную работу в связи с подтвержденным диагнозом.
Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин
Министр культуры Ольга Любимова заболела COVID-19. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря министра Анна Усачеву. По ее словам, у главы Минкультуры подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».
Как добавила Усачева, министр уже продолжительное время находится на домашнем карантине. Любимова проводит деловые встречи и совещания в онлайн-формате. Ее заболевание пока протекает в легкой форме. Вопрос о госпитализации не стоит.
Ольга Любимова стала третьим членом кабмина, у которого выявлена коронавирусная инфекция. 30 апреля о своей болезни заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Днем позже стало известно, что COVID-19 диагностирован у министра строительства Владимира Якушева.
Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии больного коронавирусом премьера.
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