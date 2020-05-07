Евсеев день в опасное Полнолуние: что можно и чего нельзя делать 7 мая

Православная церковь 7 мая чтит память святых мучеников Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгин и «40 иных», присутствовавших при пытках Георгия Победоносца, пострадавшего за веру в самом начале IV века. По преданию, видя страдания великомученика, они уверовали в Христа и за это были заключены в темницу. После казни Георгия римский император Диоклетиан потребовал, чтобы все узники принесли жертвы идолам. Евсевий, Неон, Леонтий, Лонгин и другие отказались выполнять указ. Их били железными прутьями, «пока не обнажились внутренности», а затем казнили, отрубив головы мечом.

В народе же эта дата издревле стала зваться Евсеев день, а имя святого связали со словами сев, сеять и овес. Так мученик стал покровителем посевных работ, а 7 мая полагалось сеять овес. Появилась даже поговорка: «Пришел Евсей — овсы отсей».

В этому году православный праздник совпал с Полнолуние в Скорпионе, которое специалисты называют опасным и коварным. В этот день события развиваются с невероятной скоростью, а во главу всего становится подсознание. Самое главное сейчас сосредоточиться на собственном «я». Посвятите время медитации, сделайте запись в личный дневник, проведите внутреннюю «инвентаризацию». Избавление от барьеров подарит вам шанс на реальный успех.

Что нужно делать 7 мая

На Евсеев день принято накрывать специальный «овсяный стол»: овсяную кашу, хлеб с добавлением овсяной муки, суп с овсяной крупой и овощами, а на десерт — овсяное печенье и овсяный кисель с медом. Считается, что тогда урожай будет богатым.

А чтобы в доме был достаток, в этот день нужно напечь блинов из овсяной муки и обязательно пригласить соседей, бедняков и путешественников.

Есть еще поверье, что на Евсея людей одолевает маета — это когда нападает хандра и апатия, но человек не может понять, что у него болит. Чтобы со здоровьем все было в порядке, утром вместо чая или кофе нужно выпить три глотка святой воды и умыться ею.

В дохристианские времена на Руси также праздновали Пролетье — окончательный уход зимы и наступление лета. Этот день считался подходящим для гадания, например, на зернах пшеницы. Чтобы узнать свою судьбу, нужно вечером взять горстку пшеницы в левую руку и загадать желание, а потом высыпать зерна на стол и сосчитать. Если их количество окажется четным, желание сбудется.

Чего нельзя делать 7 мая

На Евсея нельзя употреблять продукты из пшеничной и ржаной муки, это может вызвать проблемы с пищеварительной системой.

Нельзя дарить вещи из льна и шерсти, чтобы не навлечь на себя финансовые трудности

Нельзя никому рассказывать сны, увиденные в ночь на 7 мая — можно заболеть.

Народные приметы

Если 7 мая над домом кружит стая птиц — это к удаче

Если в Евсеев день погода жаркая, июнь будет прохладным.

Низкие облака над горизонтом — к сильному ветру и грозе

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