В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда

Некоторые представительницы прекрасного пола уже с детства наделены неотразимым обаянием и харизмой. Астрологи считают, что секрет кроется именно в знаке зодиака, под которым родилась девочка, и выделили пять типажей.

Девочка-Овен

Одноклассников всегда привлекает эта юная самостоятельная особа, которая почти никогда не позволит понести ее портфель, ведь она слишком независима. В таких девчонок многие влюбляются с первого взгляда — уже с детства у них проявляется и железная воля в учебе и спорте, и, вместе с тем, красота души. Привлекает мальчишек и то, что она ответит взаимностью только тому, кто интеллектуально будет сильнее ее самой.

Девочка-Лев

Эти «дочери царя зверей» как раз наоборот купаются во всеобщем мальчишеском внимании, позволят подергать себя за косички, станут кокетничать с теми, кто еще не попал под их «чары». Все это записано в ДНК будущей львицы, но не означает испорченного характера. За внешней пеленой комплиментов она будет внимательно присматриваться к ухажерам.

Девочка-Скорпион

Эти загадочные существа всегда привлекают противоположный пол. Они самоуверенны, ироничны, по любому вопросу имеют свое мнение. К их сердцу не так-то просто найти заветный ключ, но зато потом она станет настоящим преданным другом.

Девочка-Козерог

Упрямые девчонки всегда вызывают умиление, при чем они всегда искренне уверены в своей правоте. Спорить с ними бесполезно, и их поклонники знают, что нужно дать время, чтобы те передумали. Давить на маленьких «козерожек» бесполезно — они сделают все по-своему, даже набив шишки. Но в этом их прелесть — упорство и вера, что обезоруживает противоположный пол.

Девочка-Водолей

Эти независимые «принцессы» с детства знают себе цену. Но за напускным высокомерием таится хрупкая душевная организация, и, однажды доверившись другу, она его никогда не предаст.

В то же время астрологи напоминают, что представительницам остальных знаков зодиака отчаиваться не стоит. Нужно лишь взять на вооружение все хорошие личные качества, наслаждаться жизнью и излучать положительные эмоции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких мальчиков по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда.