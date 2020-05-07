Первой в Советском Союзе и России негосударственной коммерческой радиостанцией стала «Европа Плюс». Вещание началось весной 1990 года. Ровно 30 лет в эфире и каждый день на одной волне с миллионами своих слушателей. Как зарождалась новая радиоэпоха, узнал корреспондент МИЦ «Известия» Линар Гиннатулин. Подробности в репортаже.

7 мая 1895 года русский физик Александр Попов осуществил первый в мире сеанс радиосвязи. Прошло 125 лет и теперь без радио мы не представляем себе даже поездку на автомобиле.

Сперва в эфире звучали только стихи и сатирические рассказы. Во время войны — сводки Советского информбюро. А ровно 30 лет назад началась новая эпоха отечественного радиовещания. Появилась первая негосударственная станция — «Европа Плюс».

«Мы — исторический лидер рынка российского радиовещания. „Европа Плюс“ — станция номер один в России. Это не пустые слова. Больше 10,5 миллиона слушателей нас выбирают каждый день», — говорит директор эфира «Европы Плюс» Даниил Литвинский.

Чтобы стать «номером один» в России, пришлось преодолеть немало трудностей. Тот же дефолт в 1998-м. Но с главной проблемой столкнулись в 2001-м, когда «Европу Плюс» по количеству слушателей обогнали конкуренты.

«И это был некий психологический шок. Нужно было из лидера превратиться в догоняющих. Эта гонка продолжалась достаточно долго. Только в 2008 году мы снова стали номером один в России», — рассказывает первый заместитель генерального директора «Европейской медиагруппы» Александр Полесицкий.

Больше десятилетия «Европа Плюс» занимает это почетное место. Гостями ее студии становятся российские знаменитости и голливудские кинозвезды, герои спорта и, конечно, любимые артисты, которых можно не только услышать, но и увидеть в круглосуточной онлайн-трансляции.

«Кто бы нас не слушал, где бы не находился. Скажем за тысячи км или за десятки тысяч км. Главное, чтобы этот человек почувствовал себя в студии. Вместе с ведущими и гостями», — считает ведущий «Европы Плюс» Алексей Мануйлов.

Миллионы слушателей ежедневно просыпаются вместе с утренним шоу «Бригада У». Его ведущие в этом году установили мировой рекорд — разбудили Россию со Шпицбергена. Самой северной в истории общедоступного радиовещания точки планеты.

«Радио, как и любой другой виде не только бизнеса, но и искусства, оно должно менять мир к лучшему, открывать людям новые горизонты, прыгать выше головы, совершать что-то невероятное. И в данном случае это произошло, это совершенно удивительный проект. И мне повезло я участвовал в нем. Очень хотелось бы в этом или следующем году к этому 200-летию отправиться на Южный полюс и замкнуть географию рекордов Гиннесса», — говорит генеральный директор «Европейской медиагруппы» Роман Емельянов.

Топовые российские и зарубежные музыканты каждый год собираются в Лужниках. На самый масштабный опен-эйр лета Europa Plus LIVE приезжают сотни тысяч радиослушателей со всей страны.

Помимо «Европы Плюс» в медиахолдинг входят и другие станции, сеть вещания которых охватывает более 2 400 населенных пунктов в нашей стране и за ее пределами. Это полюбившиеся нескольким поколениям слушателей «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Новое Радио», SТUDIO 21, «Эльдорадио» и «Калина Красная» — каждую неделю около 40 миллионов россиян настраивают на них свои приемники, чтобы дома, в офисе или в дороге услышать любимые песни и голоса знакомых ведущих.