Результаты опроса: что читают фанаты Little Big и Nirvana

Параллель между музыкальными и книжными предпочтениями пользователей провел в честь Дня радио книжный сервис MyBook. Опрос показал, что слушают любители тех или иных видов литературы.

Так, среди почитателей классической литературы 54% участников опроса любят классическую музыку, шансон слушают только 8% респондентов. Среди российских исполнителей им ближе Земфира, а меньше всего слушают рэпера Pharaoh. Из зарубежных музыкантов выбирают Drake, реже всего — Канье Уэста. Чаще всего среди культовых групп и исполнителей эти люди слушают Queen и Майкла Джексона.

Любители детективов часто слушают рок-музыку. Им близки группы «Би-2», Imagine Dragons и The Beatles. А вот те, кто поглощает любовные романы, предпочитают поп-музыку и группы «Сплин», ABBA, песни Билли Айлиш, Уитни Хьюстон и Эда Ширана.

Ценителям научной фантастики близка альтернативная музыка. На первом месте по популярности у них российская группа Little Big, а меньше всего они слушают Егора Крида. Из иностранных музыкантов они выбирают творчество группы Rammstein. Среди культовых коллективов и исполнителей им близки Nirvana и Дэвид Боуи.

Любят Little Big и читатели бизнес-литературы. Они же слушают Боба Марли и легендарную ливерпульскую четверку. А вот любители книг по психологии склоняются к творчеству Григория Лепса, Бейонсе, Майкла Джексона и групп «Сплин» и Metallica. У поклонников ужасов чаще всего можно услышать песни Дэвида Боуи, Rammstein и Nirvana.

Наряду с этим 63% читателей современной прозы слушают рок. Те, кто отдает предпочтение Бунину и Набокову — классику. А поклонники Александра Пушкина — поп-музыку.

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