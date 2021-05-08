Что можно и ни в коем случае нельзя делать 8 мая в день Марка-ключника

Православная церковь 8 мая чтит память святого апостола и евангелиста Марка. Племянник апостола Варнавы и ближайший сподвижник Петра и Павла родился в Иерусалиме. Дом его матери стоял рядом с Гефсиманским садом и, по преданию, был свидетелям молитвы Иисуса Христа, и когда Спасителя арестовали, сам чудом спасся от воинов. Позже, после вознесения Господня, в доме матери Марка собирались и молились ученики Христа.

Проповедуя слово божие, Марк побывал в разных странах и во время своего путешествия, находясь в Риме примерно в 62-63 годах, написал свое Евангелие, которое богословы считают краткой записью рассказов и проповедей апостола Петра. В конце концов Марк оказался в Египте, где основал в Александрии христианское училище.

Его деятельность вызвала ненависть язычников, которые однажды напали на него прямо во время службы, избили, протащили по городским улицам и заточили в тюрьму. На следующий день Марка потащили на суд, но замученный евангелист скончался по дороге. Когда палачи собрались сжечь его тело на костре, произошло чудо: как только развели огонь, все вокруг померкло, разразился гром и началось землетрясение. Это случилось в 63 году от Рождества Христова.

Сподвижники похоронили святого в Александрии в каменной гробнице, а почти три века спустя над ней построили церковь. Когда же в 820 году власть в Египте перешла к арабам-магометанам, мощи перенесли в Венецию в собор святого Марка, ставший жемчужиной не только Италии, но и всей Европы.

В народе же апостола Марка прозвали Марком-ключником. Ему приписали владение ключами от небесной влаги, и считалось, что святой может запереть так необходимые в эту весеннюю пору дожди, а может ниспослать их на землю. Поэтому 8 мая особенно тщательно молились святому Марку о дождике. Люди верили, что если о прольется именно в этот день, урожай будет богатым, а у скотины будет много молока.

Что нужно делать 8 мая

Много веков на Марка принято было очищать дом от негативной энергии и всякой нечисти. Для этого все в жилище протирали отваром крапивы, а потом раскладывали пучки этой травы по всему дому и оставляли на сутки.

День благоприятен для покупок, особенно для крупных. Считается, что чем больше денег потратишь сна Марка, тем больше прибыли получишь в течение года.

Чего нельзя делать 8 мая

Для православных верующих это постный день, поэтому нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты, но разрешено лакомиться рыбой и морепродуктами.

Нельзя в этот день сплетничать, давать советы и вообще как бы то ни было вмешиваться в чужую судьбу. Иначе, говорят, собственная пойдет наперекосяк.

Влюбленным парам на Марка не рекомендуется строить и обсуждать планы — ничем хорошим это не закончится.

Приметы на 8 мая

Кукушка на Марка кукует — к теплой погоде.

Если 8 мая ясная погода, дето будет жарким.

Если яблоня до 8 мая не зацвела — урожая яблок можно не ждать.

Сон, увиденный 8 мая после рассвета, сбудется только через восемь лет.

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