🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Сегодняшняя ночь может заставить вас переосмыслить все — от ваших основных убеждений до ваших привычек в общении с людьми. Вы беспокоитесь о том, чтобы казаться значительнее, чем другие люди? Или, наоборот, притворяетесь посредственностью, чтобы не выделяться? Ваш старый образ все меньше соответствует вашему подлинному я, потому что вы переросли его. Позвольте себе измениться.

Наше окружение оказывает глубокое влияние на наше психическое и эмоциональное состояние. Что ваша среда обитания говорит о вас, Близнецы? Она поддерживает вас или только угнетает? Если второе, настало время внести небольшие (или большие) коррективы. Начать можно с покупки новых элементов декора. Если все магазины закрыты, сделайте что-нибудь из подручных материалов.

Мир может быть под карантином, но ваши мечты – нет. Звезды рекомендуют вам смотреть за пределы вашей реальности. Это напомнит вам о вашей главной цели и восстановит вашу веру в то, что вы делаете. Ключевым месяцем в вашем нынешнем путешествии обещает стать октябрь. Поверьте, что вы получите желаемый результат, поэтому наберитесь терпения.

Когда мы переживаем душевную травму или испытываем неприятные эмоции, наш первый порыв — закрыться и создать вокруг себя барьеры. Не устарела ли эта привычка, Овны? Поможет ли она в воплощении ваших новых планов? Обдумайте свои действия, зная, что у вас достаточно сил для трансформации ран в мудрость. Первый шаг в этом направлении — отпустить прошлое.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 8 мая, убывающая Луна в Стрельце станет для многих символом перемен. Кому-то будет достаточно купить новые элементы декора, а кому-то понадобится пересмотреть свои давние убеждения.

♌ Лев

Вы не можете контролировать все, Львы. Вы сделали то, что могли, и этого достаточно. Пришло время отпустить эту ситуацию. Для некоторых из вас вышеупомянутое утверждение относится и к вашим межличностным отношениям. Только то, что вы близки с кем-то, не означает, что у вас есть разрешение менять чужую жизнь. Примите людей в своей жизни такими, какие они есть, вместо того, чтобы переделывать их.

Космический совет: отпустите ситуацию. Вы сделали все, что могли.

♍ Дева

Как знак земли, вы больше других свяназы с матерью-природой и общаетесь со всеми ее детьми. Но вы не могли вдыхать запах почвы или обхватывать деревья руками больше месяца, Девы! Звезды призывают вас найти способ воссоединиться с природой. Обратите внимание на йогу, тай-чи и азиатскую танцевальную терапию. Садоводство и кулинария тоже помогут вам снова ощутить связь с элементом земли.

Космический совет: найдите новые способы воссоединиться с природой.

♎ Весы

Эта ночь даст вам сил для пересмотра устаревших убеждений и отказа от старых привычек. Откройтесь для большой метаморфозы. Работайте со Вселенной, Весы, даже если изменения кажутся неудобными. Мудрые слова Робина Шармы, которые помогут вам в вашем путешествии: «Да, ваша трансформация будет трудной. Да, вы будете чувствовать себя испуганным, испорченным и сбитым с ног. Да, вы хотите остановиться. Тем не менее, это будет лучшая работа, которую вы когда-либо делали».

Космический совет: откройтесь переменам.

♏ Скорпион

Мы тратим много времени на ожидание знаков, которые укажут подходящий момент для движения вперед. Однако вам, Скорпионы, не нужно ничего подобного, чтобы начать путешествие. Если вы чувствуете, что пришло время перейти в режим действия, перейдите в режим действия. Главное — сделать первый шаг. Поверьте, что ресурсы, которые вам нужны на каждом этапе, найдут свой путь к вам.

Космический совет: если вы ждали какой-нибудь знак, чтобы начать действовать, вот он.

♐ Стрелец

Это правда, что в вашей жизни началась черная полоса, Стрельцы. Однако не все потеряно. Все, что отнимется у вас, будет компенсировано. Верьте, что Вселенная защищает и направляет вас прямо сейчас и в любой другой момент. Даже после самой темной ночи наступает рассвет, а сильный дождь заканчивается радугой. Космический совет: помните, черная полоса всегда сменяется белой.

♑ Козерог

Серьезные изменения не происходят в одночасье. Но кто понимает важность терпения и настойчивости лучше, чем вы, Козероги? Не позволяйте окружающим заставить вас поверить, будто вы достигли конца пути. Новые возможности открываются всегда, их нужно только увидеть. Продолжайте работать, несмотря на свои страхи. Ваши действия приведут к желаемому результату.

Космический совет: продолжайте вкладываться в работу.

♒ Водолей

Водолеи, вы скоро ощутите себя одновременно и в этом мире, и в каком-то еще. Используйте этот момент, чтобы почувствовать свой истинный путь, и получить доступ к вашим духовным дарам. Когда ученик готов, появляется учитель.

Космический совет: духовность станет для вас важнейшей темой в эти дни.

♊ Рыбы

Вы близки к своей цели, Рыбы. Действительно хотите сдаться сейчас? Звезды призывают вас продолжать идти по намеченному пути. Не отступайте из-за неудач — каждая из них станет бесценным опытом. Некоторые из вас могут почувствовать тягу к чему-то новому. Никогда не поздно менять свою жизнь.

Космический совет: не сдавайтесь, вы близки к своей цели.

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