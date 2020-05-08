Астролог Василиса Володина объяснила беды 2020 года затмениями как в 1917-м

Астролог и телеведущая Василиса Володина объяснила множество бедствий 2020 года большим количеством солнечных и лунных затмений. Об этом она сообщила в интервью сайту Teleprogramma.pro.

«Все эти события пришли к нам именно сейчас, в 2020 году, потому что с декабря 2019 года по декабрь этого года должно состояться семь солнечных и лунных затмений. Последний раз такое было в 1917 году», — сказала звездочет.

Василиса отметила, что эпидемия коронавируса нанесла мощный удар по мировоззрению современного человека. До недавнего времени было принято считать, что современная наука и прогресс обеспечивают человечеству защиту от любых проблем. Однако бороться с вирусом приходится средневековыми мерами — карантинами.

«Это все тема знака Козерога, соединения которого разворачивались в начале года и преподнесли в том числе и этот сюрприз. Это испытание и для каждого человека, и для человечества в целом», — считает Володина.

Астролог рассказала, что пандемия коронавируса связана с Сатурном, поэтому победить ее можно только его темой — лечением подобного подобным.

«Пандемию могут победить такие силы Сатурна, как ответственность, серьезность, стойкость, стабильность, постоянство, целенаправленные конкретные усилия, умение держать себя в руках <…> Сатурн — еще и мир минералов, так что я советую камушки носить — драгоценные и полудрагоценные», — подытожила Василиса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Василиса Володина предсказала более страшный месяц 2020 года, чем апрель. На данный момент человечество не прошло и половины затмений этого года.

В начале 2020 года человечество столкнулось с мощнейшими пожарами в Австралии, угрозой третьей мировой войны и пандемией коронавируса. После ее окончания эксперты ожидают нашествие ураганов, засуху и массовый голод.

В российской истории 1917 год запомнился в первую очередь революциями. В феврале власть перешла от императора к Временному правительству, а в октябре — к большевикам и их временным союзникам, провозгласившим советскую власть.

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