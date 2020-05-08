Как вычислить пол будущего ребенка по именам родителей
Исследователь Борис Хиги утверждает, что имена мам и пап напрямую влияют на то, кто у них родится — мальчик или девочка.
Фото: DPA/TASS
Российский исследователь имен Борис Хиги на протяжении многих лет работал над установлением связи между именами будущих родителей и рождением у них малыша определенного пола. На основе статистических данных эксперт составил список, который, по его мнению, может помочь мамам и папам определить пол их ребенка еще до его рождения.
Joinfo.ua предлагает ознакомиться с результатами работы Бориса Хиги и самим проверить — действительно ли теория исследователя имен работает.
Женские имена
Александра — разнополые
Алина — разнополые
Алиса — один мальчик
Алла — разнополые
Анастасия — разнополые
Анжела/Анжелика — девочки
Анна — у зимних — девочки, у остальных — мальчики
Белла — мальчики
Валентина — разнополые
Валерия — мальчики
Вера — мальчики
Виктория — мальчики
Виолетта — девочки
Галина — мальчики
Дарья — разнополые
Диана — мальчики
Евгения — разнополые
Екатерина — мальчики
Елена — разнополые
Елизавета — разнополые, но первая, как правило, девочка
Жанна — девочки
Зинаида — разнополые, но первая, как правило, девочка
Зоя — разнополые
Инга — разнополые
Инна — разнополые
Ирина — разнополые
Карина — разнополые
Кира — мальчики
Клавдия — мальчики
Кристина — разнополые
Лариса — девочки
Лидия — мальчики
Лилия — девочки
Любовь — разнополые
Людмила — разнополые
Маргарита — девочки
Марина — разнополые
Мария — два мальчика или две девочки
Надежда — разнополые
Наталья — разнополые
Нелли — мальчики
Нина — разнополые
Оксана — разнополые
Ольга — разнополые
Полина — один мальчик
Раиса — разнополые
Римма — мальчики
Роза — девочки
Роксана — мальчики
Руслана — девочки
Светлана — разнополые
София/Софья — разнополые
Стелла — разнополые
Таисия — девочки
Тамара — разнополые
Татьяна — мальчики
Элла — разнополые
Эллада — разнополые
Эмма — одна девочка
Юлия — разнополые
Яна — разнополые
Мужские имена
Александр — разнополые
Алексей — разнополые
Анатолий — разнополые
Андрей — мальчики
Антон — разнополые
Аркадий — разнополые
Артем — мальчики
Артур — разнополые
Богдан — девочки
Борис — разнополые
Вадим — мальчики
Валентин — мальчики
Валерий — девочки
Василий — разнополые
Виктор — девочки
Виталий — девочки
Владимир — с больше вероятностью девочки
Владислав — разнополые
Вячеслав — разнополые
Гавриил — разнополые
Геннадий — разнополые
Георгий — мальчики
Герман — девочки
Глеб — мальчики
Григорий — разнополые
Давид — девочки
Даниил — разнополые
Денис — разнополые
Дмитрий — разнополые
Евгений — с большей вероятностью мальчики
Егор — мальчики
Ефим — девочки
Захар — разнополые
Иван — с большей вероятностью мальчики
Игорь — разнополые
Илья — разнополые
Иосиф — разнополые
Кирилл — разнополые
Константин — девочки
Лев — разнополые
Леонид — мальчики
Максим — разнополые
Марк — девочки
Мирон — девочки
Михаил — девочки
Наум — мальчики
Никита — разнополые
Николай — разнополые
Олег — разнополые
Павел — разнополые
Петр — разнополые
Роман — разнополые
Ростислав — девочки
Руслан — мальчики
Семен — разнополые
Сергей — разнополые
Станислав — разнополые
Степан — разнополые
Тимур — мальчики
Федор — девочки
Феликс — девочки
Филипп — у зимних — девочки, у остальных — разнополые
Эдуард — мальчики
Юрий — разнополые
Яков — мальчики
Ярослав — разнополые
Ранее 5-tv.ru писал, что названы имена девочек, обладательницы которых очаровывают с первых секунд.
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