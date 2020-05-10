День Семена Ранопашца: почему 10 мая не стоит себя критиковать

В этот день лучше избегать эмоциональных всплесков.

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Фото, видео: Pravoslavie.ru

Христианский мир 10 мая вспоминает апостола и священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, сродника Господня, жившего во II веке. Всю сознательную жизнь он проповедовал учение Христово и обличал идолослужение. Достигнув рекордного 120-летнего возраста, язычники схватили его и после долгих мучительных пыток распяли на кресте.

На Руси этот день называли Семеном Ранопашцем — во многих регионах страны уже начинали возделывать землю для будущих посадок.

Что нельзя делать в этот день:

В этот день может наблюдаться излишнее «самокопание» и самокритика, что может перерасти в тоску и депрессию. Необходимо проработать план, что хотелось бы изменить в себе, и планомерно двигаться к цели. Желательно избегать эмоциональных скачков.

Что можно делать в этот день:

Лучше всего заниматься повседневными делами, при этом поддерживать в душе позитивный настрой. День хорош для избавления от вредных привычек.

День Ангела: Анастасия, Мария, Егор, Георгий, Степан, Сергей, но главный именинник — Семен.

Приметы:

День дождливый — уродится много хлеба.
Вечерний туман — к потеплению.

Поговорки:

Не ленись с плужком — будешь с пирожком;

Святой Боже пахать не поможет;

И поедим, и спляшем — только пашню вспашем;

Глубже пахать — больше хлеба жевать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о дне святителя Стефана и Глафиры Горошницы.

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