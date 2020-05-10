День Семена Ранопашца: почему 10 мая не стоит себя критиковать
В этот день лучше избегать эмоциональных всплесков.
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Фото, видео: Pravoslavie.ru
Христианский мир 10 мая вспоминает апостола и священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, сродника Господня, жившего во II веке. Всю сознательную жизнь он проповедовал учение Христово и обличал идолослужение. Достигнув рекордного 120-летнего возраста, язычники схватили его и после долгих мучительных пыток распяли на кресте.
На Руси этот день называли Семеном Ранопашцем — во многих регионах страны уже начинали возделывать землю для будущих посадок.
Что нельзя делать в этот день:
В этот день может наблюдаться излишнее «самокопание» и самокритика, что может перерасти в тоску и депрессию. Необходимо проработать план, что хотелось бы изменить в себе, и планомерно двигаться к цели. Желательно избегать эмоциональных скачков.
Что можно делать в этот день:
Лучше всего заниматься повседневными делами, при этом поддерживать в душе позитивный настрой. День хорош для избавления от вредных привычек.
День Ангела: Анастасия, Мария, Егор, Георгий, Степан, Сергей, но главный именинник — Семен.
Приметы:
День дождливый — уродится много хлеба.
Вечерний туман — к потеплению.
Поговорки:
Не ленись с плужком — будешь с пирожком;
Святой Боже пахать не поможет;
И поедим, и спляшем — только пашню вспашем;
Глубже пахать — больше хлеба жевать.
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