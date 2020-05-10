ТОП-5 пар по знаку зодиака, которые просто не могут быть друзьями

Есть люди, которые словно созданы друг для друга, а есть те, кто не сможет подружиться даже на необитаемом острове. Астрологи назвали пять пар по знаку зодиака, которые относятся ко второй категории.

Овен и Лев

Овны обладают одной чертой характера, которая обычно помогает им подружиться почти с кем угодно, — добротой. Эти великодушные люди не держат зла, даже если их обидели. Исключение для их дружелюбности составляют только Львы. Последние больше ценят в людях статус и чувство юмора, нежели доброту.

Представители этих знаков зодиака могут общаться без обид и негатива, но настоящей дружбы между ними не получится. Они словно из разных вселенных, поэтому не любят проводить друг с другом больше времени, чем необходимо.

Близнецы и Козерог

Обаятельные и харизматичные Близнецы легко находят общий язык со всеми окружающими, кроме Козерогов. Последние просто не могут сблизиться с человеком, который не заслужил их доверие. Близнецы же часто бывают слишком ненадежными, в отличие от очень ответственных Козерогов.

Самое лучшее, что возможно между этими знаками зодиака, — это просто приятное общение.

Дева и Рыбы

Девы очень эмпатичны и тонко чувствуют, что можно говорить собеседнику, а чего не стоит. Рыбы отличаются ветреностью и непростым характером. Главным отталкивающим фактором в их отношениях становится их слишком часто меняющееся настроение.

Кроме того, Рыбы умеют выводить людей из себя, а Девы точно не станут терпеть эмоциональное насилие над собой. Ритмы и стили жизни этих знаков зодиака кардинально отличаются друг от друга.

Весы и Водолей

Весам нравятся независимость и свобода. Водолеям же важно знать, что человек готов полностью отдать себя отношениям и дружбе. Весы любят чужое внимание, а Водолеи предпочитают избегать людей.

В некотором смысле друзья Водолея становятся его подчиненными, а Весы не любят выполнять приказы. Тем более, для тех, кто не дает им ничего полезного взамен. Поэтому такой дуэт редко развивается дальше приятного знакомства.

Скорпион и Стрелец

Вода и огонь не всегда затмевают друг друга, но в этот раз именно так и происходит. Скорпионы любят, когда человек, с которым у них дружеские отношения, идет навстречу и разделяет их увлечения. Стрельцы редко идут навстречу: они сами себе на уме.

Различаются и образы жизни этих знаков зодиака. Стрельцы предпочитают динамичный ритм, а Скорпионы развлекаются и проводят время совершенно иным образом, пишет портал DailyHoro.ru.

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