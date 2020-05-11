Максимов день: что можно и категорически нельзя делать 11 мая
Сегодня церковь вспоминает святых мучеников Дады, Максима и Квинтилиана, которые погибли в 286 году, не предав веры Христовой.
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Фото, видео: Zuma\TASS
Православная церковь 11 мая чтит память святых мучеников святых мучеников Дады, Максима и Квинтилиана. Имя мученика Максима на Руси было тесно связано с березами и березовым соком, поэтому в народе праздник называли Максимовым днем или Максимом-Березосоком.
История праздника
Братья Дада, Максим и Квинтилиан жили недалеко от города Доростоля в III веке нашей эры. В то время правил Диоклетиан, который поощрял пышные языческие праздники с жертвоприношением и принуждал христиан отречься от своей веры. Большинство жителей слушались правителя и все беспрекословно выполняли, однако Дада, Максим и Квинтилиан под угрозой ужасных мучений отказались отречься от своей веры, после чего были обезглавлены. Мученики погибли в 286 году.
Что можно делать 11 мая
В народе на праздник было принято заготавливать березовый сок. Сейчас эта традиция практически не распространена — большинство жителей мегаполисов, как правило, покупают его в магазине. Считается, что он обладает целебными свойствами, однако в больших количествах его употреблять нельзя. Женщины часто умывались березовым соком и верили, что он поможет придать коже свежесть и сияние.
11 мая люди надо обязательно умываться теплой водой, наши предки верили, что таким образом можно смыть с себя все болезни несчастья. Считалось, что целебной силой в этот день также обладает теплый ветер.
В Максимов день было принято просить прощения друг у друга, забывать старые обиды и проводить вечер за семейным столом.
Что нельзя делать 11 мая
На Максимов день категорически запрещалось стричь волосы и ногти, а также прокалывать уши. Считалось, что так можно навлечь болезни на свою семью.
Не рекомендуется на 11 мая назначать помолвку. Люди верили, что пары, решившие в этот день связать свою жизнь узами брака, смогут очень быстро разойтись.
Также желательно отказаться от ремонта в доме и любых перестановок. Любые изменения в квартире могут привести к потере здоровья и жизненных сил.
Приметы 11 мая
- Если увидите яркий и безоблачный восход солнца, ждите множество теплых летних дней.
- Если ночью будет видно много звезд, год будет урожайным.
- Если мотыльки и бабочки будут прятаться, ожидается холодная и пасмурная погода.
- Если идет дождь, скоро потеплеет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему 10 мая не стоит себя критиковать.
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