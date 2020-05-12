День Девяти целителей: Что категорически нельзя делать 12 мая

Православные верующие 12 мая почитают память девяти мучеников Кизических, которые в III веке проповедовали христианство в городе Кизик в Малой Азии. Местное правительство — язычники приказали арестовать последователей Иисуса.

Проповедники подверглись адским пыткам и в результате приняли мученическую смерть. Позднее мощи девяти святых были перенесены в храм, который воздвигли в их честь, и почитались людьми как чудотворные. Наши предки верили, что проповедники помогают исцелять разную телесную хворь и спасают от эпидемий.

Традиции 12 мая:

В этот день было принято произносить заговор от девяти напастей: «Чтобы напасти крови не сушили, по жилам не ходили, опухоли не наводили, костей не ломали, суставов не воротили; чтобы человек был от земли чист, от воды светел».

12 мая верующие в полдень выходили на дорогу и подставляли лицо под дуновение теплого ветра. Люди считали, что здоровья после этого хватит на ближайший год.

Приметы 12 мая:

На Руси в день Девяти целителей собирали травы. Люди верили, что они в эту пору наделены особой целебной силой и помогают справиться даже с самыми тяжелыми недугами. Из трав готовили чаи и отвары, а также различные примочки.

Что категорически нельзя делать:

Наши предки в этот день не сидели дома, так как считалось, что можно заболеть. 12 мая люди обязательно выходили на улицу и старались больше находиться на солнце. Лучи небесного светила приносили людям удачу и отличное настроение.

В день Девяти целителей нельзя завидовать. Есть поверье, что мученики чувствуют камень за душой человека и могут наказать его болезнью, а также неприятностями.

12 мая не стоит делиться с окружающими планами на будущее. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, из-за которых задуманное не воплотится в жизнь.

Запрещается в этот день окунаться в водоемы с головой. По преданию, Водяной может схватить за волосы и утащить человека в свое царство.

Просеивать муку в день памяти святых также нельзя. Те, кто не обратит внимание на запрет, начнут терять зрение и к старости рискуют остаться слепыми.

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