⚡ Стрельба в школе в Казани ⚡

День Девяти целителей: что категорически нельзя делать 12 мая

|
Василий Заика
4 270

Православная церковь в этот день почитает память девяти мучеников Кизических, которые проповедовали христианство в Малой Азии.

Фото, видео: ikonniy-dvor, ТАСС /Красильников Станислав, /STR, /Zuma\TASS, /Евгений Разумный

Православные верующие 12 мая почитают память девяти мучеников Кизических, которые в III веке проповедовали христианство в городе Кизик в Малой Азии. Местное правительство — язычники приказали арестовать последователей Иисуса.

Проповедники подверглись адским пыткам и в результате приняли мученическую смерть. Позднее мощи девяти святых были перенесены в храм, который воздвигли в их честь, и почитались людьми как чудотворные. Наши предки верили, что проповедники помогают исцелять разную телесную хворь и спасают от эпидемий, пишет «Утро.ру».

Традиции 12 мая:

В этот день было принято произносить заговор от девяти напастей: «Чтобы напасти крови не сушили, по жилам не ходили, опухоли не наводили, костей не ломали, суставов не воротили; чтобы человек был от земли чист, от воды светел».

12 мая верующие в полдень выходили на дорогу и подставляли лицо под дуновение теплого ветра. Люди считали, что здоровья после этого хватит на ближайший год.

Приметы 12 мая:

На Руси в день Девяти целителей собирали травы. Люди верили, что они в эту пору наделены особой целебной силой и помогают справиться даже с самыми тяжелыми недугами. Из трав готовили чаи и отвары, а также различные примочки.

Что категорически нельзя делать 12 мая:

Наши предки в этот день не сидели дома, так как считалось, что можно заболеть. 12 мая люди обязательно выходили на улицу и старались больше находиться на солнце. Лучи небесного светила приносили людям удачу и отличное настроение.

В день Девяти целителей нельзя завидовать. Есть поверье, что мученики чувствуют камень за душой человека и могут наказать его болезнью, а также неприятностями.

12 мая не стоит делиться с окружающими планами на будущее. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, из-за которых задуманное не воплотится в жизнь.

Запрещается в этот день окунаться в водоемы с головой. По преданию, Водяной может схватить за волосы и утащить человека в свое царство.

Просеивать муку в день памяти святых также нельзя. Те, кто не обратит внимание на запрет, начнут терять зрение и к старости рискуют остаться слепыми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, у каких пар знаков зодиака рождаются очаровательные дети.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
74.16
0.02 90.00
0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:43
«Муж пытался его не пустить»: жена пострадавшего при стрельбе в Казани — видео
0:14
Фанаты Кейт Миддлтон заметили в ее наряде зашифрованное послание
0:01
День Девяти целителей: что категорически нельзя делать 12 мая
23:58
Устроивший стрельбу в Казани не контактировал с родителями
23:28
Экс-супруг жены Илюмжинова сообщил об угрозах после нападения
23:12
«Единая Россия» передала ДНР медикаменты и машину скорой помощи

Сейчас читают

Большинству детей, пострадавших в Казани, проведены операции
Был ли шанс предотвратить стрельбу с 10 погибшими в Казани — репортаж
«Россия — сверхдержава»: Почему Парад Победы в Москве испугал иностранцев
Как звучит голос Сунцова, который стал диктором Парада Победы вместо Хорошевцева

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака