День Девяти целителей: что категорически нельзя делать 12 мая
Православная церковь в этот день почитает память девяти мучеников Кизических, которые проповедовали христианство в Малой Азии.
Фото, видео: ikonniy-dvor, ТАСС /Красильников Станислав, /STR, /Zuma\TASS, /Евгений Разумный
Православные верующие 12 мая почитают память девяти мучеников Кизических, которые в III веке проповедовали христианство в городе Кизик в Малой Азии. Местное правительство — язычники приказали арестовать последователей Иисуса.
Проповедники подверглись адским пыткам и в результате приняли мученическую смерть. Позднее мощи девяти святых были перенесены в храм, который воздвигли в их честь, и почитались людьми как чудотворные. Наши предки верили, что проповедники помогают исцелять разную телесную хворь и спасают от эпидемий, пишет «Утро.ру».
Традиции 12 мая:
В этот день было принято произносить заговор от девяти напастей: «Чтобы напасти крови не сушили, по жилам не ходили, опухоли не наводили, костей не ломали, суставов не воротили; чтобы человек был от земли чист, от воды светел».
12 мая верующие в полдень выходили на дорогу и подставляли лицо под дуновение теплого ветра. Люди считали, что здоровья после этого хватит на ближайший год.
Приметы 12 мая:
На Руси в день Девяти целителей собирали травы. Люди верили, что они в эту пору наделены особой целебной силой и помогают справиться даже с самыми тяжелыми недугами. Из трав готовили чаи и отвары, а также различные примочки.
Что категорически нельзя делать 12 мая:
Наши предки в этот день не сидели дома, так как считалось, что можно заболеть. 12 мая люди обязательно выходили на улицу и старались больше находиться на солнце. Лучи небесного светила приносили людям удачу и отличное настроение.
В день Девяти целителей нельзя завидовать. Есть поверье, что мученики чувствуют камень за душой человека и могут наказать его болезнью, а также неприятностями.
12 мая не стоит делиться с окружающими планами на будущее. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, из-за которых задуманное не воплотится в жизнь.
Запрещается в этот день окунаться в водоемы с головой. По преданию, Водяной может схватить за волосы и утащить человека в свое царство.
Просеивать муку в день памяти святых также нельзя. Те, кто не обратит внимание на запрет, начнут терять зрение и к старости рискуют остаться слепыми.
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