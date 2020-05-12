🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 12 мая, убывающая Луна в Козероге будет способствовать решению ряда насущных вопросов.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 12 мая, убывающая Луна в Козероге будет способствовать решению ряда насущных вопросов, которое принесет некоторым представителям знаков зодиака ощутимое удовлетворение.
Этот день благоприятен для совершения покупок и вывода отношений с партнерами на новый более качественный уровень.
♈ Овен
В этот день, Овны, звезды рекомендуют вам заняться медитацией для самоуспокоения. Различные практики окажут весьма благотворное влияние на самочувствие и помогут выйти из депрессивного состояния. Главное — не переусердствовать.
Космический совет: займитесь медитацией и не переусердствуйте.
♉ Телец
Тельцам 12 мая следует запастись терпением, которое в избытке потребуется при решении ряда неожиданно возникших вопросов. Осуществить задуманное вам удастся не так быстро, как хотелось бы. Возьмите себя в руки и спокойно идите в направлении своей цели.
Космический совет: возьмите себя в руки и спокойно двигайтесь к своей цели.
♊ Близнецы
Этот день, Близнецы, стоит посвятить покупкам. Отправляйтесь в магазин и наберите множество полезных в хозяйстве мелочей. К шопингу необходимо отнестись серьезно. Не позволяйте себе после длительного периода самоизоляции набрасываться на весь «ширпотреб».
Космический совет: к шоппингу необходимо отнестись серьезно.
♋ Рак
Раки, 12 мая вам не стоит браться за дела, если вы ощущаете физический или эмоциональный спад. При отсутствии возможности целый день «бить баклуши» займитесь тем, что принесет вам, в первую очередь, удовольствие.
Космический совет: отложите дела и посвятите этот день себе.
♌ Лев
Отличный день, чтобы начать рабочую неделю бодро и продуктивно. С утра не помешает легкая физическая нагрузка, которая поможет вам некоторым образом расслабиться и произвести так называемую перезагрузку перед трудовыми буднями.
Космический совет: с утра не помешает легкая физическая нагрузка.
♍ Дева
12 мая Девам необходимо постараться уйти от сплетен и пустословия. Подходящее время для искренних бесед с родственниками и близкими людьми. Постарайтесь не цепляться к словам собеседника и больше слушать — это принесет соответствующие плоды.
Космический совет: подходящее время для искренних бесед с родственниками.
♎ Весы
Весы в этот день могут совершенно спокойно расслабиться и не думать ни о чем негативном. Не стоит впадать в уныние из-за того, что не всегда удается быть собранными и сосредоточенными. Смело хватайтесь за разные приятные мелочи и проведите день максимально томно.
Космический совет: смело хватайтесь за разные приятные мелочи.
♏ Скорпион
12 мая звезды не рекомендуют Скорпионам суетиться. Проведите день в спокойных и размеренных раздумьях о будущем. Вам давно необходимо разобраться в себе и своих мыслях. Внезапно представители этого знака зодиака могут осознать, что проводят свою жизнь с нелюбимым человеком.
Космический совет: проведите день в спокойных и размеренных раздумьях о будущем.
♐ Стрелец
Стрельцы, сегодня стоит держать ухо востро и быть предельно внимательными к собственным изречениям и обещаниям. Вы можете подорвать доверие, которое оказывают вам родственники и близкие люди.
Космический совет: держите ухо востро и будьте предельно внимательными.
♑ Козерог
В этот день, Козероги, можете плыть по течению и отдаваться чувствам, которые будут вас увлекать. Помните — все должно быть в меру. Не стоит рисковать собственной свободой, если решите начать близкие отношения с малознакомым человеком.
Космический совет: не рискуйте собственной свободой ради близких отношений с малознакомым человеком.
♒ Водолей
12 мая подходящий день для решения давно назревших проблем, Водолеи. Не нужно отстраняться от них на более неопределенный срок. Чем быстрее, тем лучше! Не волнуйтесь и поэтапно беритесь за дело! Звезды на вашей стороне.
Космический совет: не волнуйтесь и поэтапно беритесь за дело.
♊ Рыбы
Рыбам сегодня неплохо бы найти время на откровенный разговор с родственниками. Люди, с которыми вы давно не общались, не подают вида и ждут вашего звонка. Забудьте о своих принципах и проявите благодушие, а также дипломатию.
Космический совет: забудьте о своих принципах и проявите благодушие.
Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая.
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