🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 12 мая, убывающая Луна в Козероге будет способствовать решению ряда насущных вопросов.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 12 мая, убывающая Луна в Козероге будет способствовать решению ряда насущных вопросов, которое принесет некоторым представителям знаков зодиака ощутимое удовлетворение.

Этот день благоприятен для совершения покупок и вывода отношений с партнерами на новый более качественный уровень.

♈ Овен

В этот день, Овны, звезды рекомендуют вам заняться медитацией для самоуспокоения. Различные практики окажут весьма благотворное влияние на самочувствие и помогут выйти из депрессивного состояния. Главное — не переусердствовать.

Космический совет: займитесь медитацией и не переусердствуйте.

♉ Телец

Тельцам 12 мая следует запастись терпением, которое в избытке потребуется при решении ряда неожиданно возникших вопросов. Осуществить задуманное вам удастся не так быстро, как хотелось бы. Возьмите себя в руки и спокойно идите в направлении своей цели.

Космический совет: возьмите себя в руки и спокойно двигайтесь к своей цели.

♊ Близнецы

Этот день, Близнецы, стоит посвятить покупкам. Отправляйтесь в магазин и наберите множество полезных в хозяйстве мелочей. К шопингу необходимо отнестись серьезно. Не позволяйте себе после длительного периода самоизоляции набрасываться на весь «ширпотреб».

Космический совет: к шоппингу необходимо отнестись серьезно.

♋ Рак

Раки, 12 мая вам не стоит браться за дела, если вы ощущаете физический или эмоциональный спад. При отсутствии возможности целый день «бить баклуши» займитесь тем, что принесет вам, в первую очередь, удовольствие.

Космический совет: отложите дела и посвятите этот день себе.

♌ Лев

Отличный день, чтобы начать рабочую неделю бодро и продуктивно. С утра не помешает легкая физическая нагрузка, которая поможет вам некоторым образом расслабиться и произвести так называемую перезагрузку перед трудовыми буднями.

Космический совет: с утра не помешает легкая физическая нагрузка.

♍ Дева

12 мая Девам необходимо постараться уйти от сплетен и пустословия. Подходящее время для искренних бесед с родственниками и близкими людьми. Постарайтесь не цепляться к словам собеседника и больше слушать — это принесет соответствующие плоды.

Космический совет: подходящее время для искренних бесед с родственниками.

♎ Весы

Весы в этот день могут совершенно спокойно расслабиться и не думать ни о чем негативном. Не стоит впадать в уныние из-за того, что не всегда удается быть собранными и сосредоточенными. Смело хватайтесь за разные приятные мелочи и проведите день максимально томно.

Космический совет: смело хватайтесь за разные приятные мелочи.

♏ Скорпион

12 мая звезды не рекомендуют Скорпионам суетиться. Проведите день в спокойных и размеренных раздумьях о будущем. Вам давно необходимо разобраться в себе и своих мыслях. Внезапно представители этого знака зодиака могут осознать, что проводят свою жизнь с нелюбимым человеком.

Космический совет: проведите день в спокойных и размеренных раздумьях о будущем.

♐ Стрелец

Стрельцы, сегодня стоит держать ухо востро и быть предельно внимательными к собственным изречениям и обещаниям. Вы можете подорвать доверие, которое оказывают вам родственники и близкие люди.

Космический совет: держите ухо востро и будьте предельно внимательными.

♑ Козерог

В этот день, Козероги, можете плыть по течению и отдаваться чувствам, которые будут вас увлекать. Помните — все должно быть в меру. Не стоит рисковать собственной свободой, если решите начать близкие отношения с малознакомым человеком.

Космический совет: не рискуйте собственной свободой ради близких отношений с малознакомым человеком.

♒ Водолей

12 мая подходящий день для решения давно назревших проблем, Водолеи. Не нужно отстраняться от них на более неопределенный срок. Чем быстрее, тем лучше! Не волнуйтесь и поэтапно беритесь за дело! Звезды на вашей стороне.

Космический совет: не волнуйтесь и поэтапно беритесь за дело.

♊ Рыбы

Рыбам сегодня неплохо бы найти время на откровенный разговор с родственниками. Люди, с которыми вы давно не общались, не подают вида и ждут вашего звонка. Забудьте о своих принципах и проявите благодушие, а также дипломатию.

Космический совет: забудьте о своих принципах и проявите благодушие.

Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:30
«Почти Венеция»: из-за вышедшей из берегов Волги жители Рыбинска взялись за весла
3:03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака
2:37
Мужчину и женщину нашли зарезанными в московской квартире
2:02
Названа причина сбоя в работе портала госуслуг
1:41
Минстрой предлагает увеличить число льготников по ЖКХ
1:10
День Девяти целителей: Что категорически нельзя делать 12 мая

Сейчас читают

День Девяти целителей: Что категорически нельзя делать 12 мая
Как получить дополнительные выплаты на детей, обещанные Путиным
Россиян предупредили о майском снеге

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок