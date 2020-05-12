Почему витамины не помогут в борьбе с коронавирусом?
Врач Евгений Комаровский развеял миф о профилактике инфекционных заболеваний.
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Фото, видео: Instagram @doctor_komarovskiy, ТАСС /Frank May
Кандидат медицинских наук Евгений Комаровский в своем аккаунте в Instagram объяснил, почему витамины не помогут в борьбе с коронавирусом. Врач постарался доходчиво объяснить пользователям суть профилактических приемов различных комплексов органических веществ.
По словам специалиста, употреблять витамины следует только при наличии прямых к этому показаний.
«Для профилактики инфекционных болезней не принимают витамины, это бесполезно. Их следует пить при доказанном авитаминозе — если у вас не хватает какого-то витамина, почему-то он не усваивается, или если вы не можете пить, есть, глотать, или если в результате неправильного питания организм чего-то недополучает», — написал Евгений Комаровский.
Врач отметил, что если человек «неправильно» подготовился к самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19 при помощи легких алкогольных напитков и снеков, то тогда прием витаминных комплексов будет точно необходим.
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