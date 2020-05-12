Какие факторы могут «обмануть» тест на коронавирус?

Специалист по диагностике инфекционных заболеваний Лаборатории «Гемотест» Дмитрий Гордеев рассказал, что препятствует получению правильных результатов тестирования на COVID-19. По словам эксперта, повлиять на результаты анализов может, во-первых, неправильная процедура взятия биологического материала.

Как пояснил медик в интервью РБК, для проведения теста необходимо взять мазок с задней стенки глотки. Это может качественно сделать медсестра, однако если процедуру будет проводить сам пациент при «бесконтактных» тестах, то есть вероятность снижения результативности.

«Это может произойти как из-за неправильно выбранной точки для взятия клеток, так и из-за кашля или рвотного рефлекса — естественной реакции на раздражение задней поверхности глотки, которая нарушит процедуру взятия», — отметил Гордеев.

Он напомнил, что за три часа перед тестированием лучше не есть, не пить, не курить и не полоскать горло.

«Клетки, выстилающие слизистую оболочку — эпителиальные клетки, часто обновляются. С водой, пищей, избытком слюны (в результате курения) они попадают в пищевод», — пояснил специалист.

Заместитель генерального директора лабораторной службы «Хеликс» Дарья Горякина также добавила, что важно соблюдать правила транспортировки биоматериала.

«Важно исключение контаминации, когда генетический материал в образец для исследования попадает из другого образца или с объектов в лаборатории», — резюмировала эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по мнению американского ученого, поможет повысить точность прогнозов распространения коронавируса в РФ.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112