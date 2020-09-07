В Госдуму внесли законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

|
Валентин Черников
5 125

Депутаты предложили наказывать государственных и муниципальных служащих за проявление хамства.

В Госдуму внесли законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

Фото: ТАСС / Сергей Савостьянов

Депутаты Госдумы предложили штрафовать чиновников за оскорбление граждан, передает ФАН. Законопроект о дополнении КоАП такой статьей внесли вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.

Парламентарии предложили изменить само понятие «оскорбление» и дополнить норму отдельными пунктами о наказании служащих за хамство. В проекте закона автора указали, что действующая редакция статьи 5.61 КоАП не предусматривает ответственности за оскорбление, совершенное чиновником при исполнении.

«Между тем в последнее время участились факты оскорбительных действий, унижающих честь и достоинства граждан, совершенных лицами, замещающими государственные или муниципальные должности», — отметили инициаторы.

Согласно действующей редакции, оскорбление понимается как унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. В проекте предлагается дополнить формулировку словами «и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме». Авторы уточняют, что оскорбление может касаться как одного лица, так и группы лиц.

Публичным депутаты призывают считать оскорбление во время выступления на публике или через СМИ, а также в интернете. Кроме того, парламентарии настаивают на увеличении штрафов за такое правонарушение: с трех-пяти тысяч рублей до пяти-десяти тысяч для физических лиц, для должностных лиц — с 30-50 тысяч рублей до 50-100 тысяч и для организаций — с 100–500 тысяч рублей до 200–700 тысяч.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
75.59
0.41 89.48
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:06
Россияне делятся зрелищными кадрами полярного сияния
20:53
Посол РФ в Великобритании заявил о недопустимости голословных обвинений из-за Навального
20:42
Россиянина впервые оштрафовали за неразмещение результатов теста на COVID-19
20:31
«Говорю, а на глазах слезы»: Собчак рассказала о травле в детстве
20:19
Элла Памфилова стала наставником суперфинала конкурса «Лидеры России»
20:08
«Маникюр — лишь лакмусовая бумажка»: что можно узнать о характере женщины по ее рукам

Сейчас читают

Кому из россиян с 1 октября поднимут зарплаты на 3%?
Почему «Воронины» не пришли на похороны Клюева — объясняет психолог
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок