Леди-совершенство: какой видят идеальную женщину мужчины всех знаков зодиака?

Предпочтения мужчин разных знаков зодиака в выборе подруг — не секрет для опытных астрологов. Так, какие же женщины нравятся рожденным под каждым из 12 созвездий?

Овен

Критерии для оценки дамы у Овна индивидуальны. Один оценит внешность, другой — ум. Но все представители этого знака схожи в одном: они знают себе цену и ищут партнера себе под стать. Чтобы найти ключ к сердцу Овна, нужно узнать, что он любит и ценит, а затем предстать в наиболее выгодном свете.

Телец

Идеал для Тельца — женщина, способная вовремя удовлетворять его запросы, воплощать фантазии и проявлять внимание. Этот знак требователен и настойчив. Оттого партнерше, которая претендует на звание лучшей из лучших, нужно быть готовой выполнить любой каприз возлюбленного.

Близнецы

Обожаемая женщина для Близнецов, в первую очередь, для них — друг. Та, кому можно доверять секреты, с кем можно развлечься или разделить интересы. Рожденный под этим созвездием мужчина не стремится к романтике и восхищению дамой сердца. Главное — чтобы с ней было интересно.

Рак

Ужиться с тонкой душевной организацией ранимого Рака может не каждая. И именно эта «не каждая» нужна ему прежде всего. Он ищет чуткого человека, который не станет пилить или грубить на эмоциях. В то же время многие Раки смотрят в сторону сильных личностей, которые могут защитить их от враждебности мира.

Лев

В союзе со Львом женщина должна взять на себя роль царицы, которой все восхищаются, но сама она признает превосходство супруга-царя. С одной стороны ей нужно сочетать в себе красоту, ум, обаяние, с другой стороны — обладать скромностью, чтобы не затмевать его собой. Умеющая соблюсти этот баланс завоюет его сердце.

Дева

Внешняя холодность и отсутствие романтичности мужчины-Девы может отталкивать дам. Та же, кому подойдет его отстраненность и желание соблюдать дистанцию, станет в его глазах идеальной. Главное при этом — дать ему заниматься любимым делом, а самой тем временем заниматься чем-то своим.

Весы

Представитель этого знака ценит в окружающих гармонию. Ему нужен духовно зрелый человек, который сможет разделить идеалы Весов и стремиться к ним. Безупречный партнер для такого мужчины проявляет рассудительность, взвешивает свои решения, рационально мыслит и создает порядок вокруг себя.

Скорпион

Противоречия в потребностях Скорпиона усложняют задачу его избраннице. Он тянется к смелым, решительным личностям, которые готовы разделить его безумство. В то же время ему нужна возвышенная натура, способная проникнуться его взглядом на мир и познакомить с другим, более одухотворенным.

Стрелец

Влюбчивый Стрелец быстро разочаровывается и охладевает к партнерше. Чтобы удержать его, женщине нужно изучить его вкусы, приятно удивлять и быть разной, умело сочетая множество образов. При этом он все равно будет смотреть на других, но эти взгляды в сторону останутся лишь взглядами.

Козерог

С педантичным Козерогом и просто, и сложно одновременно. Он четко знает, чего хочет от женщины и сам представит ей пошаговый маршрут к его сердцу. Но далеко не каждая примет такую прямолинейность и нежелание импровизировать. Ему нужна терпеливая спутница, которая смирится с его схемами счастливой семейной жизни.

Водолей

Как и Близнецы, этот знак ищет в партнерше друга, которая разделит его интересы. Его идеальная женщина должна быть остроумна и в меру эрудированна. Водолей старается произвести впечатление на возлюбленную. А ей нужно давать ему такую возможность и искренне восхищаться его действиями.

Рыбы

Один из самых непредсказуемых знаков зодиака нуждается в терпеливой половинке, которая сможет смириться с противоречиями его характера и неожиданными переменами его настроения. Мужчина-Рыбы нуждается в заботе, но ее не должно быть слишком много, иначе ему наскучит. Главное правило в союзе с ним — чувство меры во всем, пишет портал Mixnews.lv.

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