Яков Теплый. Что можно и категорически нельзя делать 13 мая?

В этот день считалось хорошей приметой наблюдать восход и закат солнца.

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Фото, видео: azbyka.ru, globallookpress.com @J. Menzel / CHROMORANGE, /David Oxberry, /Bildverlag Bahnmüller, /Karlheinz Irlmeier, /Christian Naumann

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Самого старшего из 12 апостолов Христа  чтят верующие 13 мая. В православной традиции этот день именуют днем Якова Теплого. Последователь Христа был единственным из учеников Иисуса, о чьей смерти говорится в Новом Завете.

На Якова Теплого на Руси было принято прекращать сватовство, даже говорили — «В мае жениться — всю жизнь маяться». Часть этой традиции сохранилась до сих пор.

Что нельзя делать 13 мая:

Не советуют делать предложение или даже начинать новые серьезные отношения. Они не будут счастливыми, а разойтись с человеком будет трудно.

Девушкам не рекомендуют носить одежду всех цветов, которые ассоциируются с темой любви: красного, алого, розового. Если нарушить запрет, весь год придется маяться в одиночестве. Если сейчас в отношениях, грозит крупная ссора.

Также женщинам советуют не плести косу: в нее могут попасть хвори и неудачи. Лучше собрать хвост или ходить с распущенными волосами.

Нельзя поминать старое, особенно плохое. Надо избегать негатива, а не то весь день и дела пойдут насмарку.

Не стоит отправляться в дальний путь. Иначе путника могут одолеть болезни.

Народные приметы:

Чистое небо с утра — к солнечному лету.

Звезды на небе вечером и теплый южный ветер — лето будет с грозами, зато теплое.

Считалось хорошей приметой наблюдать в этот день и восход, и закат.

Если вечер плавно переходит в ночь, значит лето будет сухим.

Дождь на Якова — осенью будет много свадеб.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой праздник отмечается 12 мая.

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