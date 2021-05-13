День Якова Теплого: что можно и категорически нельзя делать 13 мая?
В этот день считалось хорошей приметой наблюдать восход и закат солнца.
Фото, видео: azbyka.ru, globallookpress.com @J. Menzel / CHROMORANGE, /David Oxberry, /Bildverlag Bahnmüller, /Karlheinz Irlmeier, /Christian Naumann
Самого старшего из 12 апостолов Христа чтят верующие 13 мая. В православной традиции эту дату именуют днем Якова Теплого. Последователь Христа был единственным из учеников Иисуса, о чьей смерти говорится в Новом Завете.
На Якова Теплого на Руси было принято прекращать сватовство, даже говорили — «В мае жениться — всю жизнь маяться». Часть этой традиции сохранилась до сих пор.
Что нельзя делать 13 мая:
Не советуют делать предложение или даже начинать новые серьезные отношения. Они не будут счастливыми, а разойтись с человеком будет трудно.
Девушкам не рекомендуют носить одежду всех цветов, которые ассоциируются с темой любви: красного, алого, розового. Если нарушить запрет, то весь год придется маяться в одиночестве. Если сейчас в отношениях, то грозит крупная ссора, пишет «Утро.ру».
Также женщинам советуют не плести косу: в нее могут попасть хвори и неудачи. Лучше собрать хвост или ходить с распущенными волосами.
Нельзя поминать старое, особенно плохое. Надо избегать негатива, а не то весь день и дела пойдут насмарку.
Не стоит отправляться в дальний путь. Иначе путника могут одолеть болезни.
Народные приметы 13 мая:
Чистое небо с утра — к солнечному лету.
Звезды на небе вечером и теплый южный ветер — лето будет с грозами, зато теплое.
Считалось хорошей приметой наблюдать в этот день и восход, и закат.
Если вечер плавно переходит в ночь, значит лето будет сухим.
Дождь на Якова — осенью будет много свадеб.
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