🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 13 мая, убывающая Луна в Водолее некоторым знакам принесет «легкость бытия», но других заставит задуматься о своем окружении.

♈ Овен

Уход за собой имеет приоритет над всем. Вещи, которые нужно сделать сегодня: побаловать себя, как это делали Афродита и Клеопатра. Приготовьте перед сном особенный состав для принятия ванны. Не забудьте поставить рядом чашку с любимым чаем или бокал вина — все должно способствовать вашему расслаблению. Пора накопить силы, Овны, и затем после такого ритуала вы удивитесь, насколько еще более возможно стать эффективным.

Космический совет: посвятите время себе наедине, и вы поразитесь результату.

♉ Телец

Вы известны своей практичностью, но именно сейчас возьмите на себя ответственность за свои финансы. Нет ничего лучше, чем взвесить то, откуда поступают ваши средства и на что они расходуются. Неплохо бы составить список ваших потребностей и желаний. Если что-то не устраивает, то стоит ли вкладывать в это деньги?

Космический совет: напишите список того, что вам действительно необходимо.

♊ Близнецы

Это горько признавать, но любимые не всегда будут рядом. Каждый руководствуется своими эмоциями и целями, и в том не ваша вина, Близнецы. Отпустите завышенные ожидания и позвольте быть своим близким самими собою — они это оценят. И не бойтесь показаться чувствительными, ведь отношения — это одна из главных сфер жизни.

Космический совет: отпустите завышенные ожидания и позвольте другим быть самими собою.

♋ Рак

Мечты сбываются, дорогие Раки. Приготовьтесь к их воплощению — все это предоставляет вам Вселенная, а потому будьте благодарны. Делитесь счастьем и радостью даже с незнакомыми людьми, и вы почувствуете биение ритма планеты. Если вдруг вы почувствуете избыток эмоций — замкнитесь ненадолго в себе, восстановите свою энергию.

Космический совет: чудеса уже рядом — откройте объятия Вселенной.