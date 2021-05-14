Еремей Запашник: что можно и что категорически нельзя делать 14 мая
Православная церковь в этот день чтит память одного из самых выдающихся пророков Ветхого Завета Иеремии.
Фото, видео: Icon-art.info; www.globallookpress.com / Martin Siepmann, Michael Peuckert, Michael Dietrich, J.W.Alker; Wikimedia
Православные верующие 14 мая почитают память одного из самых выдающихся пророков Ветхого Завета Иеремии.
Иеремия, один из четырех великих ветхозаветных пророков, родился в шестом веке до Рождества Христова. Он был сыном священника и хотел последовать по стопам отца. Однако однажды ему было видение, в котором Господь призвал его стать пророком и отказаться от женитьбы.
В своих пророчествах Иеремия говорил иудеям — их ожидает рабство, опустошение и войны из-за того, что они отступили от истинной веры. Однако над пророком только надсмехались, а в какой-то момент даже начали мучить и едва не убили. Но Бог защитил своего пророка. По некоторым данным, Иеремия скончался в Египте, куда его увели после захвата Иерусалима Навуходоносором.
На Руси этот день стал днем Еремея, Еремы или Яремы. Люди верили, что пророк помогает им при работе в полях и запрягает в ярмо своих животных, пишет «Утро.ру».
Что можно делать 14 мая:
Считается, что все посаженное на участке в этот день обязательно даст хорошие всходы и, соответственно, отличный урожай.
Обязательно нужно уделить время труду. 14 мая — не тот день, когда нужно залеживаться в постели. Даже если нет собственного огорода, стоит посвятить себя созиданию в той или иной форме. Например, можно устроить генеральную уборку в квартире.
Что нельзя делать 14 мая:
Нежелательно решать финансовые проблемы, а то они усугубятся.
Ловить, покупать, готовить и есть рыбу не разрешается: на Руси верили, что можно стать немым.
Рассказывать плохие сны не положено, чтобы они не исполнились.
Пересаживать комнатные цветы не следует — они могут погибнуть или станут забирать силы у всех, кто живет в доме.
Грустить, злиться и тосковать не рекомендуется.
Запрещено бездельничать, иначе ждут большие неприятности.
Давать взаймы деньги и хлеб не годится, в противном случае целый год придется это делать в ущерб себе.
Приметы 14 мая:
Если полная луна светит, ожидаются заморозки.
На утренней заре ясно, ни облачка, значит, летом нагрянет жара.
Вечерняя роса сулит безоблачный день.
Муравьи забеспокоились — к дождям в следующем месяце.
Испортившаяся погода и закрывшие небо тучи предвещают суровую зиму.
Ясный день обещает богатый урожай.
Если с утра до вечера теплый ветер дует, а ночью тихо и звезд на небе много, лето будет засушливое.
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