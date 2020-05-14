Еремей Запрягальник: что можно и категорически нельзя делать 14 мая

Православная церковь в этот день чтит память одного из самых выдающихся пророков Ветхого Завета Иеремии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Martin Siepmann, Michael Peuckert, Michael Dietrich, J.W.Alker; Wikimedia

Православные верующие 14 мая почитают память одного из самых выдающихся пророков Ветхого Завета Иеремии.

Иеремия, один из четырех великих ветхозаветных пророков, родился в шестом веке до Рождества Христова. Он был сыном священника и хотел последовать по стопам отца. Однако однажды ему было видение, в котором Господь призвал его стать пророком и отказаться от женитьбы.

В своих пророчествах Иеремия говорил иудеям — их ожидает рабство, опустошение и войны из-за того, что они отступили от истинной веры. Однако над пророком только надсмехались, а в какой-то момент даже начали мучить и едва не убили. Но Бог защитил своего пророка. По некоторым данным, Иеремия скончался в Египте, куда его увели после захвата Иерусалима Навуходоносором.

На Руси этот день стал днем Еремея, Еремы или Яремы. Люди верили, что пророк помогает им при работе в полях и запрягает в ярмо своих животных.

Что можно делать 14 мая

Считается, что все посаженное на участке в этот день обязательно даст хорошие всходы и, соответственно, отличный урожай.

Обязательно нужно уделить время труду. 14 мая — не тот день, когда нужно залеживаться в постели. Даже если нет собственного огорода, стоит посвятить себя созиданию в той или иной форме. Например, можно устроить генеральную уборку в квартире.

Что нельзя делать 14 мая

В этот день, как и в любой другой православный праздник, категорически запрещено ссориться с родственниками и друзьями. Также не рекомендуется давать деньги в долг — можно самому в итоге остаться ни с чем.

В сад или огород нельзя выходить с самого утра. Это время неблагоприятно для работы на участке, лучше начать трудиться в полдень.

Приметы 14 мая

Чистое звездное небо — к жаркому засушливому лету;

Холодный ветер и дождь — к лютой зиме;

Весь день светит солнце — лето не будет дождливым;

Теплый безветренный вечер — к хорошему урожаю осенью.

Ранее 5-tv.ru писал, что категорически нельзя делать в день Девяти целителей.

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