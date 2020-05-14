Еремей Запрягальник: что можно и категорически нельзя делать 14 мая
Православная церковь в этот день чтит память одного из самых выдающихся пророков Ветхого Завета Иеремии.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Россиян предупредили о майском снеге
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Martin Siepmann, Michael Peuckert, Michael Dietrich, J.W.Alker; Wikimedia
Православные верующие 14 мая почитают память одного из самых выдающихся пророков Ветхого Завета Иеремии.
Иеремия, один из четырех великих ветхозаветных пророков, родился в шестом веке до Рождества Христова. Он был сыном священника и хотел последовать по стопам отца. Однако однажды ему было видение, в котором Господь призвал его стать пророком и отказаться от женитьбы.
В своих пророчествах Иеремия говорил иудеям — их ожидает рабство, опустошение и войны из-за того, что они отступили от истинной веры. Однако над пророком только надсмехались, а в какой-то момент даже начали мучить и едва не убили. Но Бог защитил своего пророка. По некоторым данным, Иеремия скончался в Египте, куда его увели после захвата Иерусалима Навуходоносором.
На Руси этот день стал днем Еремея, Еремы или Яремы. Люди верили, что пророк помогает им при работе в полях и запрягает в ярмо своих животных.
Что можно делать 14 мая
Считается, что все посаженное на участке в этот день обязательно даст хорошие всходы и, соответственно, отличный урожай.
Обязательно нужно уделить время труду. 14 мая — не тот день, когда нужно залеживаться в постели. Даже если нет собственного огорода, стоит посвятить себя созиданию в той или иной форме. Например, можно устроить генеральную уборку в квартире.
Что нельзя делать 14 мая
В этот день, как и в любой другой православный праздник, категорически запрещено ссориться с родственниками и друзьями. Также не рекомендуется давать деньги в долг — можно самому в итоге остаться ни с чем.
В сад или огород нельзя выходить с самого утра. Это время неблагоприятно для работы на участке, лучше начать трудиться в полдень.
Приметы 14 мая
Чистое звездное небо — к жаркому засушливому лету;
Холодный ветер и дождь — к лютой зиме;
Весь день светит солнце — лето не будет дождливым;
Теплый безветренный вечер — к хорошему урожаю осенью.
Ранее 5-tv.ru писал, что категорически нельзя делать в день Девяти целителей.
Читайте также
87%
0.15 79.78
0.34
Нашли ошибку?