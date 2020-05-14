🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 мая, Луна в Водолее способствует научной и интеллектуальной работе, а также благосклонна к тем, кто отважится на новые романтические знакомства.

♈ Овен

Перестаньте извиняться за свое прошлое, за свои мысли, за желание оказаться на первом месте. Ваши трансформация и амбиции — нормальны. Если вы жаждете большего, нежели другие, так это исключительно их проблема.

Космический совет: не бойтесь показаться наглым.

♉ Телец

Вам предстоит разобраться со своими зависимостями в отношениях. Отдалитесь на время от тех, кто кажется вам нечестным. Посмотрите на близких со стороны. Друзья, родственники, вторая половинка… Пора понять, кто эти люди и почему вы должны продолжать с ними общение.

Космический совет: разберитесь со своим окружением.

♊ Близнецы

Ваш кажется, что из-за своих прошлых поступков (не всегда хороших), вы не заслуживаете получения удовольствия в настоящем. Но это не так. Каждый человек имеет право на ошибку, ровно также, как он имеет право на счастье. Просто извлеките из негативного опыта урок и двигайтесь дальше.

Космический совет: вы заслуживаете всех удовольствий, которые вам предлагает Вселенная.

♋ Рак

Найдите в себе силы и серьезно поговорите со своим ближайшим окружением. Вы не должны терпеть то, чего не заслуживаете. Разберитесь с самим собой и выскажите близким все претензии, которые у вас накопились. Только выберите для этого подходящий, спокойный тон.

Космический совет: поймите, что заставляет вас чувствовать себя некомфортно.