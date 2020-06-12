ТОП-4 мест для знакомства с богатым мужчиной

Желающая выйти замуж за миллиардера девушка не ждет птицу счастья, и идет ловить ее сама. И как любой охотник, она знает места обитания интересующих ее объектов. Куда податься в поисках успешных кавалеров, подсказал портал Lisa.ru.

Аэропорт

Богатые мужчины много работают и часто летают по делам. Иногда они не прочь скоротать время ожидания рейса с привлекательной дамой. Искать обеспеченного ухажера следует в бизнес-зале. Попасть в VIP-зону можно не только по билету. Такую возможность предоставляют некоторые банки владельцам своих пластиковых карт. Кроме того, пройти туда можно через оплату на ресепшн. А уже внутри следует найти понравившегося кандидата и дать ему понять, что вы не против разговора за чашечкой кофе.

Фитнес-клуб премиум класса

Даже не самые спортивные представители сильного пола ходят в фитнес-клубы, чтобы поплавать в бассейне или провести время в сауне. Той у кого до сих пор нет абонемента, лучше его завести — для начала, хотя бы на месяц. Чтобы не разориться, можно подобрать себе выгодный тариф. Встретив в таком месте интересного мужчину, можно спросить у него совета — например, стоит ли нанимать личного тренера, и кого бы он мог порекомендовать. Так удастся завести разговор, который впоследствии может перерасти в нечто большее.

VIP-ложа театра

Большая поклонница театрального искусства имеет возможность найти себе не только успешного спутника в жизни, но и единомышленника. Обычно царская ложа занята высокопоставленными чиновниками, но часто в день спектакля она бывает свободна, поэтому приобрести туда билет можно по вполне доступной цене. Здесь главное — не скупиться. Ведь это билет как в театр, так и, возможно, в лучшую жизнь.

Выставка-аукцион для коллекционеров

Успешные мужчины обожают коллекции. Одни собирают монеты, другие — антиквариат или редкую технику. Выставок и магазинов с дорогими вещами масса. Важно лишь выбрать направление. Желательно, если вы сами любите определенную сферу и кое-что в ней понимаете. Так будет проще завести и поддержать разговор. А женщина, готовая разделить интересы своего спутника — для него настоящий подарок.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 типов женщин, на которых засматриваются богатые мужчины.