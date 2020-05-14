Ученые разработали способную убить устойчивый рак диету
Специалисты в ходе изысканий проводили эксперименты на мышах.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Adrian C. Nitu, Creativ Studio Heinemann,Uwe Kraft, PIC, Martin Dr. Baumgärtner, Robert Michael
Американским и итальянским ученым удалось разработать диету, способную убить устойчивый рак, сообщает ФАН со ссылкой на Press Room. Издание отмечает, что специалисты во время изысканий провели эксперименты на мышах.
В результате исследования была доказана эффективность специфической диеты в совокупном применении с витамином С в борьбе с онкологическими заболеваниями.
«Сочетание диеты и витамина С показали удивительный результат. Оно убивало почти все раковые клетки в культуре», — отметили ученые.
За основу при создании системы питания специалисты взяли растительную пищу и низкомолекулярные органические соединения. Положительная динамика в ходе эксперимента была выявлена только в отношении раковых клеток с мутацией KRAS. Именно они, по утверждению медиков, считаются самыми сложными при лечении онкологических заболеваний.
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