Специалисты в ходе изысканий проводили эксперименты на мышах.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Adrian C. Nitu, Creativ Studio Heinemann,Uwe Kraft, PIC, Martin Dr. Baumgärtner, Robert Michael

Американским и итальянским ученым удалось разработать диету, способную убить устойчивый рак, сообщает ФАН со ссылкой на Press Room. Издание отмечает, что специалисты во время изысканий провели эксперименты на мышах.

В результате исследования была доказана эффективность специфической диеты в совокупном применении с витамином С в борьбе с онкологическими заболеваниями.

«Сочетание диеты и витамина С показали удивительный результат. Оно убивало почти все раковые клетки в культуре», — отметили ученые.

За основу при создании системы питания специалисты взяли растительную пищу и низкомолекулярные органические соединения. Положительная динамика в ходе эксперимента была выявлена только в отношении раковых клеток с мутацией KRAS. Именно они, по утверждению медиков, считаются самыми сложными при лечении онкологических заболеваний.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нужно есть для выведения из организма вызывающих рак свободных радикалов.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.58
0.15 79.78
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:49
Вышедшая из берегов река Лена затопила якутские поселки
12:44
Производство американских истребителей F-35 срывается из-за российских С-400
12:32
«Немыслимо!» — Прелести «русской Кардашьян» раззадорили подписчиков
12:26
Песков рассказал, как у него развивалась двусторонняя пневмония
12:20
СК возбудил уголовные дела из-за фото нацистов на сайтах «Бессмертного полка»
12:12
«Крепостное право отменили»: обиженная поэтесса грозит Виктору Дробышу судом

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака
ТОП-4 знака зодиака, которые чересчур быстро привязываются к возлюбленным
Какие перчатки лучше носить в пандемию? Советы инфекциониста

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок