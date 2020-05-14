Американским и итальянским ученым удалось разработать диету, способную убить устойчивый рак, сообщает ФАН со ссылкой на Press Room. Издание отмечает, что специалисты во время изысканий провели эксперименты на мышах.

В результате исследования была доказана эффективность специфической диеты в совокупном применении с витамином С в борьбе с онкологическими заболеваниями.

«Сочетание диеты и витамина С показали удивительный результат. Оно убивало почти все раковые клетки в культуре», — отметили ученые.

За основу при создании системы питания специалисты взяли растительную пищу и низкомолекулярные органические соединения. Положительная динамика в ходе эксперимента была выявлена только в отношении раковых клеток с мутацией KRAS. Именно они, по утверждению медиков, считаются самыми сложными при лечении онкологических заболеваний.

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