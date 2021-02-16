Бывшая девушка Баскова раскрыла, почему не вышла за него замуж

|
Светлана Шевченко
102 353

По словам Софии, «золотой голос России» несколько раз ей делал предложение за четыре года их отношений.

Бывшая девушка Баскова раскрыла, почему не вышла за него замуж

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Российская певица София Кальчева разоткровенничалась на тему отношений с Николаем Басковым. В интервью журналу WomanHit девушка, которая встречалась с певцом четыре года, рассказала, почему так и не пошла под венец с «золотым голосом России».

Кальчева призналась, что Басков неоднократно предлагал ей выйти за него замуж, но артистка не спешила с ответом. Причиной тому — сложные характеры обоих.

«Для меня это очень серьезный шаг. В семейной жизни нужно уступать, мы с Николаем очень тонко чувствовали друг друга, но мы два лидера, а когда находились вместе, то это было похоже на состояние разорвавшейся бомбы. Николай предлагал мне выйти за него замуж — и не раз, но, зная свой непростой характер, я так и не решилась», — поделилась певица.

Кроме того, Кальчева рассказала, что постоянная занятость и плотный график певца заставили ее отказаться от создания семьи. По ее словам, «очень выматывают ожидание и бесконечные гастроли».

Вместе с тем, обоим удалось сохранить дружеские отношения. Певица уверяет, что Басков из тех мужчин, которые умеют дружить даже после расставания.

София Кальчева рассталась с Николаем Басковым в 2017 году после четырех лет отношений. На данный момент певица не замужем, воспитывает 14-летнего сына.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты сосватали Баскова Аллегровой после поздравительного видео.

Читайте также

-22° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
73.31
-0.63 88.98
-0.63
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет

Последние новости

8:15
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
8:15
Виторган заявил, что готов усыновить Бурунова после просмотра фильма «Родные»
8:10
Война жильцов: Житель Нижнего Новгорода устроил рыбную ферму в подвале дома
8:00
Фото 16-летней Елены Ваенги привело в восторг поклонников
7:55
Богомолов устроил жаркий спор в эфире шоу Собчак о «паразитическом классе»
7:48
Названы обязательные требования к безопасности автомобиля при прохождении ТО

Сейчас читают

Семьянин или одиночка: Как по дате рождения узнать, что ждет в любви
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака
Загадочный предмет возрастом 4,5 тысячи лет обнаружили возле Стоунхенджа
«По многочисленным просьбам»: Епифанцев рассказал, зачем снял обувь перед дракой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Эпоха убитого люкса и жемчужина коллекции: Добровинский об уникальности и современной моде
Жорин озвучил срок, который может получить Епифанцев
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака