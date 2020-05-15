🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Задумайтесь о перспективах. Приготовьте себе чашку ароматного чая и проанализируйте свои планы. Вам нужно отрешиться от внешних раздражителей и погрузиться в думы. Ответ на ваш вопрос не замедлит прийти, как только вы его сформулируете. Главное — не суетиться.

Время вращать колесо Судьбы, Близнецы! Уделите внимание себе и тому, как вы себя ведете. Задумайтесь об умеренности потребления, все ли покупки вам нужны? Всегда ли вы едите ровно столько, сколько нужно для восполнения сил? Этот анализ вам поможет разобраться в себе и структурировать свою жизнь.

Одиночество сейчас для вас — лучший спутник. Вы можете настроиться на позитивный лад, поговорить по душам со своим внутренним «Я» и услышать, наконец, свой собственный голос. Время оставить других в стороне и сконцентрироваться на своих переживаниях и ощущениях. В таком одиночестве много пользы, потом вы наверстаете упущенное общение.

Задумайтесь над тем, что вас мотивирует идти вперед. Готовы ли вы вкладываться, чтобы потом заслуженно пожинать плоды? Чего вы хотите в конечном счете? Именно анализ ваших желаний и мотивов поможет вам построить правильный путь к цели, Овны. Не бойтесь, вы уже готовы к решительным действиям.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 мая, убывающая Луна в знаке Рыбы способствует самоанализу. Львам следует быть более внимательным в общении с близкими людьми. На Дев сегодня снизойдет озарения, каких отношений они хотят.

♌ Лев

Вспомните о любви и романтике. Да, сейчас вам кажется, что вы одни и никому нет до вас дела. Напомните о себе дорогим вам людям с помощью послания или даже песни. Любовь не знает преград, поэтому вы ничем не ограничены кроме вашей фантазии. Не бойтесь показаться лирическим героем, вас за это и любят.

Космический совет: вспомните о любви и романтике.

♍ Дева

Для вас пришло время создать пространство для отношений, которые наполняют вас физически, умственно, эмоционально и духовно. Оцените то, что у вас есть — все ли вас устраивает в вашем партнере? Если вы вместе только из-за выгоды, очарование скоро начнет стираться. Если вы одни — самое время обратить внимание на того, кто к вам неравнодушен.

Космический совет: подготовьте почву для новых отношений.

♎ Весы

Вы устали постоянно быть одни. Вам хочется внимания, возможности гулять и радоваться. Потерпите, вспомните, что вечеринку можно устроить и дистанционно, по видеосвязи. Соберите друзей виртуально и зажгите. Поверьте, этот способ общения вам понравится и поможет пережить временные невзгоды.

Космический совет: устройте онлайн-вечеринку.

♏ Скорпион

Вы засыпаете и просыпаетесь с надеждой, что скоро весь этот кошмар закончится. Потерпите, важно сохранить бодрость духа. Поддержите свою вторую половинку, ведь ей сейчас тоже нелегко. Забота о другом человеке поможет вам справиться с собственными страстями.

Космический совет: направьте силы на поддержку близких.

♐ Стрелец

Мир меняется, а вы цепляетесь за обломки старого. Отриньте все ненужное, проведите переоценку своей жизни и того, что ее наполняет. Если в прошлом есть что-то очень важное для вас, ему найдется место и в новой реальности. Но войти в нее надо легко и беззаботно, а не волоча за собой старые мечты об ином счастье. Космический совет: проведите переоценку ценностей.

♑ Козерог

Вы торопитесь с решениями, вам все хочется сделать здесь и сейчас. Но спешка — не лучший союзник, и вы это знаете. Возьмите паузу, обдумайте то, что вас волнует, посоветуйтесь с близкими. Решение вашей головоломки придет само, как только вы перестанете торопиться.

Космический совет: возьмите паузу.

♒ Водолей

Обращайте внимание на знаки и символы. В этот день их будет много, потому что Вселенная никогда о вас не забывает, как бы вам ни казалось обратное. Вас поддержат во всех начинаниях, если будете внимательно следить за подсказками. И не торопитесь, нет такой проблемы, которая не может подождать.

Космический совет: обращайте внимание на знаки Вселенной.

♊ Рыбы

Как часто вы стараетесь выглядеть круто, чтобы не показать свою уязвимость? Вы не устали всегда быть сильными, Рыбы? Побудьте собой, не стесняйтесь показать свои слабости, ведь признание изъянов — первый шаг к победе. Если вам чего-то не хватает, тоже не бойтесь это показать. Заявите о своих потребностях.

Космический совет: позвольте себе расслабиться.