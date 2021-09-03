ТОП-3 убежденных бабников по знаку зодиака

|
Валентин Черников
36 383

Этих мужчин невозможно отучить от измен своим вторым половинам.

ТОП-3 убежденных бабников по знаку зодиака

Фото: www.globallookpress.com / Katalyst Films

Моногамия не про них. О мужчинах этих знаков зодиака говорят: не пропустят ни одной юбки. Они любвеобильны и продолжат ходить налево до старости. Портал Uznayvse.ru перечислил тех, кого астрологи называют главными бабниками.

Водолей

Охотливый до женского внимания Водолей постоянно флиртует с дамами. Он получает удовольствие, когда те проявляют интерес к его персоне. Его партнерше придется смириться: возлюбленный не изменится. Этот мужчина коллекционирует женщин и не сопротивляется зову природы.

Лев

Покоритель женских сердец изменял, изменяет и будет изменять. Лев — это зверь, который не поддается дрессировке. Можно грозить ему уходом, хлопать дверями и заигрывать с другими. Все это не поможет. Он живет с мыслью, что у настоящего мужчины должно быть много женщин, и не желает от нее отказываться.

Дева

Известный ловелас пустит в ход все свое обаяние, чтобы покорить любую понравившуюся девушку. А потом еще не раз сделает то же самое. Взывать к его морали и совести бесполезно. Мужчина-Дева лишь усмехнется и устроит свидание с очередной спутницей, чтобы доказать: он такой, и его не переделать.

Ранее 5-tv.ru писал, представительницам каких знаков зодиака постоянно изменяют мужчины.

+9° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
72.85
-0.34 86.54
0.24
ТОП-3 убежденных бабников по знаку зодиака

Последние новости

22:39
Вылетевший из Москвы в Белгород SSJ подал сигнал тревоги
22:35
ТОП-3 убежденных бабников по знаку зодиака
22:30
Захарова о снятии Киева с «крючка» Минских соглашений: «Подумала рыба, устроившись на сковородке»
22:22
Яд в чистом виде! — ученые определили самый опасный продукт питания
22:01
Члены террористической ячейки задержаны в Туле
21:48
Стало известно, почему Захаров не дал Алферовой стать звездой «Ленкома»

Сейчас читают

Франция — Босния и Герцеговина — 1:1, результат матча ЧМ-2022, 1 сентября 2021 года
Путин рассказал о своей реакции на поправку школьника в беседе о Северной войне
Драка охранников элитного отеля в Москве и мужчины попала на видео
Выздоравливающая певица МакSим дала наставления дочери-первокласснице
Свадьбы, разводы и приключения: китайский гороскоп на сентябрь 2021 года

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака