Названы пары имен, носителей которых ждет безграничное счастье

Валентин Черников
Валентин Черников Валентин Черников Журналист 152 321

Эти половинки идеально подходят друг другу по всем параметрам.

Названы пары имен, носителей которых ждет безграничное счастье

Фото: www.globallookpress.com / Nick White

Главный источник важной информации о человеке − его имя, утверждают специалисты. В числе прочего в нем заложены особенности характер и предпочтения его носителя. Проанализировав их, именологи назвали несколько пар, которым уготовано совместное счастье. Перечень приводит сайт Femmie.ru.

Сергей и Елена

Они оба эмоциональны, нуждаются в сильных чувствах, склонны к творчеству и могут добиться высот в мире искусства. Их привлекает богатый внутренний мир друг друга. Сергей видит рядом с собой нежную и хозяйственную избранницу, которая обустроит семейное гнездо и подарит ему наследников. А Лена — хорошая хозяйка, она создаст уют и порядок в доме.

Многим интернет-пользователям известна история танцора Сергея Полунина и фигуристки Елены Ильиных. Их виртуальный роман быстро перерос в настоящий, поскольку Сергей сразу понял, что Елена − его человек. В этом году звезды стали родителями.

Владимир и Вера

Это серьезные и рациональные натуры, которые отлично дополняют друг друга. Вдумчивому Владимиру нужна практичная женщина, которая станет ему верной подругой. Вера же не витает в облаках и нуждается в рассудительном мужчине, который поможет ей преодолеть все невзгоды.

Одной из самых прочных пар российской эстрады называют Владимира Меньшова и Веру Алентову. Они состоят в браке 58 лет. И хотя в их жизни когда-то произошел четырехлетний перерыв, пара воссоединилась и не пожалела об этом решении.

Михаил и Лариса

Дама с именем Лариса — идеальная пара для решительного и горячего Михаила. Он сложно переживает неудачи и не любит, когда ему перечат. Она же сильная женщина, но мудро уступает первенство в отношениях возлюбленному. Не менее энергичная, но терпеливая Лариса способна мириться с непреклонным нравом Михаила и поддерживать его в трудные периоды.

Жена Михаила Боярского Лариса Луппиан не раз говорила, что ей приходилось нелегко с мужем. Она терпела его сложный характер и не обращала внимания на слухи о его романах. А актер всегда говорит о супруге лишь хорошее. Пара вместе уже сорок лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что ТОП-3 пар по знаку зодиака, которые обречены на расставание.

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