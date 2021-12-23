Что стало с актерами фильма «Москва слезам не верит»

Сериал «Москва слезам не верит» вышел 41 год назад — 11 февраля. Двухсерийный фильм завоевал не только любовь публики, но и премию »Оскар». Это один из шести российских фильмов, который удостоился этой награды. В романтической картине по-настоящему звездный состав: Вера Алентова, Ирина Муравьева, Алексей Баталов, Олег Табаков, Раиса Рязанова, Лия Ахеджакова. Но в фильме сыграли и те актеры, которые после выхода «Москва слезам не верит» особо не светились в кинематографе. Как сложились их судьбы после съемок фильма, рассказывает 5-tv.ru.

Наталья Вавилова — сыграла роль Александры Тихомировой

Актриса появилась во второй части фильма и сыграла дочь главной героини Александру. На момент съемок фильма Наталье было всего 20 лет, а сниматься она начала еще в 15. Вавилова играла второстепенные роли в успешных фильмах, например, в «Розыгрыше» и «Красных дипкурьерах».

Слева направо: Наталья Вавилова в к\ф «Москва слезам не верит» и сейчас. Фото: РИА Новости, Youtube.com / Сарафан TV

Но настоящую известность ей принесла именно работа в «Москва слезам не верит». Но после выхода фильма особо стоящих ролей ей не предлагали. Наталья сыграла главные роли во «Вторжение», «Шофере на один рейс» и в «Нас не венчали в церкви». Но в 90-х решила уйти из профессии и после этого избегала контактов с журналистами.

С тех пор об актрисе мало что известно. Наталья Вавилова вышла замуж за режиссера Самвела Гаспарова, который старше ее на 21 год. Пара жила в собственном доме на Рублевке, но почему-то продала его и переехала в небольшую квартиру на юго-западе Москвы. Также Наталья занималась благотворительностью и помогала детским домам.

Юрий Васильев — сыграл роль Родиона Рачкова

Васильев сыграл роль главного антигероя фильма Родиона Рачкова, бросившего главную героиню Катерину в положении. Известность пришла к актеру задолго до работы в фильме Меньшова. В 1967-м он сыграл главную роль в «Журналисте» Сергея Герасимова, но в основном играл роли второго плана. Это не помешало ему получить звание Заслуженного артиста СССР в 1974-м и служить в Малом театре Москвы до последних дней жизни.

Слева направо: Юрий Васильев в к\ф «Москва слезам не верит» и в 90-х. Фото: Kinopoisk.ru, Kino-teatr.ru

Вторая волна известности пришла к Юрию Васильеву после съемок в «Москва слезам не верит». Но так же, как и Наталье Вавиловой, потом главных ролей ему не предлагали. Юрий был женат на актрисе Нелли Корниенко, от которой у него осталась дочь Екатерина. Актер умер в 1999-м в возрасте 59 лет от острого сердечного приступа.

Евгения Ханаева — сыграла роль матери Родиона Рачкова

Актриса из эпохи старого советского кинематографа сыграла в фильме роль матери Рачкова. Евгения Никандровна обладательница всех возможных почетных званий СССР, которые вручали артистам того времени. Ханаева играла во МХАТЕ с 1948-го и ушла во время раздела театра в 1987-м вслед за Олегом Ефремовым.

Слева направо: Евгения Ханаева в к/ф «Москва слезам не верит» и в средине 80-х. Фото: Kinopoisk.ru, РИА Новости / Галина Кмит

Ханаева играла второстепенные роли: после премьеры «Москва слезам не верит» снялась еще в 23 картинах. Например, в 1984-м актриса сыграла роль матери главного героя в трагикомедии «Блондинка за углом», где ее коллегами по съемочной площадке были Андрей Миронов и Татьяна Догилева. Евгения Никандровна была замужем дважды: за экономистом Анатолием Успенским, с которым имела общего ребенка — сына Владимира, а вторым мужем был актер Лев Иванов.

Но в середине 80-х Ханаева попала в автомобильную аварию, в результате которой получила сильную травму позвоночника. Она играла в театре и продолжала сниматься в кино несмотря на боли. В 1987-м решилась на операцию, во время которой впала в кому и не смогла из нее выйти. Жизнь Евгении Ханаевой оборвалась в 66 лет.

Александр Фатюшин — сыграл роль Сергея Гурина

До «Москва слезам не верит» Фатюшин уже сыграл роль второго плана в «Служебном романе». А в фильме Владимира Меньшова ему достался герой Сергей Гурин — хоккеист и муж Людмилы (Ирина Муравьева). Служил в театре имени Маяковского и был Заслуженным артистом СССР. Александр Константинович был утвержден на одну из главных ролей в фильме «Кин-дза-дза!» в 1985-м, но не смог принять участие в съемках, так как его не отпустили из театра.

Слева направо: Александр Фатюшин в к/ф «Москва слезам не верит» и в 2000-х. Фото: Kino-teart.ru, ИТАР-ТАСС / Татьяна Кузьмина

Александр Фатюшин был женат на актрисе Елене Мольченко, которая также служила в театре. Жизнь актера могла закончиться еще в 1982-м, когда во время съемок сцены повешения в фильме «Россия молодая» не оборвалась веревка. Фатюшину повезло — сумел просунуть руку между шеей и веревкой и таким образом не задохнулся. С тех пор он каждый год праздновал свой второй день рождения. Но смерть постигла Александра в 2003-м: остановилось сердце, он умер в своей московской квартире в возрасте 52 лет. О его жизни был снят документальный фильм «Роковая роль Александра Фатюшина» в 2011-м. Создатели картины сравнили его судьбу с жизнью его героя в «Москва слезам не верит»: яркое начало и трагический финал.