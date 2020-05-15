Астролог Василиса Володина раскрыла причину развода Эмина Агаларова

Астролог Василиса Володина высказалась по поводу развода певца Эмина Агаларова и его некогда любимой жены Алены Гавриловой. По мнению популярной телеведущей, музыкант и его супруга просто неправильно выбрали дату свадьбы. Об этом она сообщила в своем Instagram.

«Красивая свадьба была. Но дату для нее я не выбирала, увы. Иначе бы не было Венеры в Деве (сухость чувств, быстрое охлаждение супругов). Но самое плохое — регистрация на следующий день после солнечного затмения. Авантюра чистой воды. И это не фантазии, а математически доказанный факт», — заявила эксперт.

Instagram @eminofficial

Василиса Володина отметила, что еще до заключения брака у Эмина Агаларова секстиль Нептуна к Венере (нежность, романтический флер, влюбленность) поддерживал иллюзию, что увлечение — это повод жениться.

«И продлилась эта иллюзия вместе с секстилем Нептуна к Венере до конца марта 2020-го года. Закончился аспект — зашатался брак», — утверждает Володина.

13 мая стало известно, что музыкант разводится со своей супругой. Об этом певец сообщил в своем Instagram. Дни.ру пишут, что жена знаменитости дала понять — такое решение было для нее неожиданным. Эмин Агаларов и Алена Гаврилова сыграли свадьбу в 2018 году. В некогда счастливом союзе у пары родилась дочь Афина.

Ранее 5-tv.ru писал, что таролог предсказала Эмину Агаларову путешествие с молодой любовницей сразу после развода.