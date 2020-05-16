День Марфы-рассадницы: что можно и категорически нельзя делать 16 мая

Православные верующие почитают 16 мая память мучеников Тимофея и Мавры. На Руси этот день называли «Марфа-рассадница» или «Марфа-молочная» и связывали с рядом обычаев и запретов.

История праздника

Тимофей и Мавра жили во времена гонений на христиан, которые устроил римский император Диоклетиан (вторая половина III — начало IV веков). Тимофей был юным церковным чтецом, а Мавра — его молодой женой.

Через 20 дней после их свадьбы Тимофея схватили и потребовали отказаться от христианской веры. Юноша наотрез отказался и не сломался даже после жестоких пыток. Тогда местный властитель убедил Мавру надеть лучшие одежды, умаститься благовониями и украсить лицо, чтобы в таком виде убедить Тимофея принести жертву языческим идолам.

Юный чтец не захотел смотреть на молодую жену, сочтя ее вид небогоугодным. Тогда Мавра отправилась к властителю, назвала себя христианкой, отказалась от богатства и принесения жертвы идолам. В итоге обоих приказали распять напротив друг друга. Мученики пробыли на кресте девять дней и девять ночей.

Что можно делать 16 мая

На Руси имя Мавра предпочитали произносить как «Марфа». Народ дополнительно именовал ее Рассадницей, так как в этот день сажали рассаду молодой капусты и засевали огороды. Иногда ростки окропляли святой водой, чтобы защитить от вредителей.

Также Марфу называют Молочной, потому что в это время коровы, наевшиеся сладкой и сочной майской травы, приносят самое вкусное и густое молоко. Пастухи, по обыкновению, варят в этот день в поле мавринскую молочную кашу, которая считается самой вкусной и полезной.

Что нельзя делать 16 мая

Категорически запрещается сегодня скандалить со своей второй половинкой, затевать ссоры, повышать голос на мужа или жену. На Руси верили, что семейная жизнь целый год будет проходить так, как проведешь день Марфы. Если в любви и согласии, то и год будет таким же. Если в ругани и ссорах, то на горизонте скорое расставание.

Также в этот день запрещалось начинать строительство дома. Тем более из материалов от сгоревшего или разрушившегося здания.

Кроме того, на Марфу не рекомендуется мыть голову — могут начаться неприятности.

Приметы 16 мая

Если соловьи начинают петь перед этим днем, то май будет теплым.

Если утром сильная роса, то погода будет хорошей,

Если росы вообще нет, то надо ждать дождя.

Если черемуха цветет пышно — лето будет без дождей.

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