🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 16 мая, убывающая Луна в знаке Рыб призывает многих сконцентрироваться на своем внутреннем я. Кто-то благодаря этому сможет отыскать ответы на давно терзающие вопросы, а кто-то изменится в лучшую сторону.

♈ Овен

Почему плач и слезы считаются чем-то плохим, если они помогают нам выпустить токсичные эмоции и выразить то, что нельзя сказать словами? Забудьте о том, что говорят другие и правилах, которые вас просили соблюдать. Если они больше не подходят для вас, вы просто выросли из них. Следующая глава вашей жизни требует, чтобы вы приняли все происходящее и не стыдили себя за это. Это первый шаг к обретению себя.

Космический совет: позвольте себе поплакать, если это необходимо.

♉ Телец

Давайте поговорим о фальшивом позитиве: о том, что мы должны казаться счастливыми все время, независимо от того, что переживаем внутри. Главный минус этого в том, что мы осознано отвергаем определенные части своей личности, чтобы поддерживать видимость благополучия. Насколько это относится к вам, Тельцы? Сегодня вы должны задуматься, что говорит вам гнев. Найдите безопасный способ выразить его.

Космический совет: найдите безопасный способ выразить свой гнев.

♊ Близнецы

Суть границ в том, чтобы обуздать ваше движение и не позволить упасть. Однако время от времени границы нужно менять, Близнецы. Откройтесь Вселенной и позвольте ей провести вас по новому пути. Вы вступаете в новый этап своей жизни, который станет синонимом свободы. Прощание со старым также означает, что вы найдете новые алмазы, скрытые глубоко внутри вас. Нарушайте свои собственные правила и делайте то, чего никогда не делали прежде. Вы узнаете о себе много нового в процессе!

Космический совет: настало время меняться и делать то, чего никогда не делали прежде.

♋ Рак

Тот факт, что вы безвылазно сидите дома, не означает, что вам нельзя выглядеть красиво. Возможно, уже не будет лучшего времени, чтобы поэкспериментировать со своими ритуалами наведения красоты. Изучите новые способы, ведь их число почти бесконечно! Слова Луизы Хей для дополнительной мотивации: «Я освобождаюсь от старых привычек и люблю себя безоговорочно».

Космический совет: поэкспериментируйте со своими ритуалами наведения красоты.