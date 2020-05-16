«Как разнообразить рацион?» и «Чем побаловать детей в самоизоляции?» — ответы на эти популярные вопросы точно знает певица Кристина Орбакайте.

В своем Instagram звезда опубликовала ролик, где раскрыла несколько секретов не только вкусных, но и полезных завтраков для всей семьи. На удивление главным деликатесом выступила гречка. По мнению артистки, при правильном приготовлении крупа превратится из банальной и всеми надоевшей каши в ресторанное блюдо.

За приготовление Орбакайте берется с вечера. При этом звезда не варит крупу, а лишь запаривает ее кипятком и, укутав посуду с содержимым в полотенце и плед, оставляет томиться до утра. Такой способ, по словам Кристины, помогает максимально сохранять в гречке важные для роста и развития микроэлементы и витамины.

«К гречке я обычно добавляю миндальное молоко, которое любит моя дочка и ягоды. Клавусь, ты готова?!» — позвала завтракать школьницу Кристина.

«Я готова!» — послышалось за кадром.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Мой лайфхак для завтрака: bowl_with_spoon: glass_of_milk: Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) 15 Май 2020 в 12:07 PDT

В комментариях поклонники, опробовавшие звездный рецепт, замечали: Кристина не только потрясающая певица, но и замечательная хозяйка, «спасшая семьи от однотипного меню».

«Вот это каша! Рецепт супер!»

«Кристина, ты — богиня! Спасибо за советы!!!»

«Лучшая во всем! Идеальная женщина!» — вторили друг другу фолловеры.

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